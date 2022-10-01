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Futbolun şöhretleri Üsküdar'da buluştu

RÜŞTÜ REÇBER’DEN YATTARA’YA HAMİ MANDRALI’DAN İBRAHİM TORAMAN’A, ’DAN GİRAY BULAK’TAN ORHAN KAYNAK’A ÜNLÜLER AMATÖRLER İÇİN OYNADI

01 Ekim 2022 Cumartesi 15:11
Futbolun şöhretleri Üsküdar'da buluştu

Futbolun şöhretleri Üsküdar'da buluştu

Kültürden sanata, spordan engelsiz yaşama kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Üsküdar, bu kez de Türkiye’nin en ünlü futbolcularını özel bir maçta bir araya getirdi. Üsküdar Belediyesi’nin desteği ile gerçekleşen ilçe amatör spor kulüpleri malzeme dağıtım töreni güzel bir etkinliğe de sahne oldu.

Üsküdar Belediyesi çok özel bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Türk futboluna adını altın harflerle yazdırmış isimler ve spor dünyasının tanınmış isimleri, Üsküdar Beylerbeyi stadında amatör spor kulüplerine dağıtılacak malzemeler öncesi “Şöhretler Karması” müsabakasında buluştu. 

Türkiye’nin efsane milli kalecilerinden Rüştü Reçber, oynadığı döneme damgasını vuran ünlü futbolcular ile spor camiasının sevilen isimleri İbrahim Toraman, Abdullah Ercan, Hami mandıralı, Can Arat, Giray Bulak, Güvenç Kurtar, Cenk İşler, Ender Alkan, Yattara, Şenol Yavaş, Evren Turhan, Orhan Çıkrıkçı, Orhan Kaynak ve Gökhan Dinç amatör kulüpler için sahaya çıktı.. Yaklaşık bir saat süren özel karşılaşmada takımlar “mavi” ve “beyaz” olarak ikiye ayrıldı. Maç boyunca Hami Mandralı, Yattara, İbrahim Toraman ve Rüştü Reçber gibi Türk futbolunun önemli isimleri profesyonel futbol yaşamlarındaki günlerini aratmadılar. 7-5 mavi takımın üstünlüğü ile biten karşılaşmayı tribünlerden izleyen amatör kulüp sporcuları ve seyirciler hayli keyifli anlar yaşadılar. 

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in de katılımıyla malzeme dağıtım töreni düzenlenen müsabakanın ardından gerçekleşti.

Müsabaka sonrası konuşan Hilmi Türkmen, “Bugün burada adeta şampiyonlar Ligi var. Türk futbolunun efsane isimleri sağ olsunlar bizim bu Üsküdar’daki yerel amatör kulüplere malzeme dağıtım programımız var. Program öncesi bu şöhretler şöyle bir terlerini atsınlar ama maşallah hepsini formu yerinde. Hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmadılar. Hem kulüplerimize bir yardım programı bu hem de Türk futbolunu hem karakterleri hem beyefendilikleriyle örnek olmuş, sportif başarılarıyla muazzam bir başarı göstermiş dostlarımızla beraberiz teşekkür ediyorum” dedi.

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