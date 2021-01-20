Galasaray'dan Denizlispor'a yarım düzine gol
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında evinde oynadığı karşılaşmada Yukatel Denizlispor'u 6-1 mağlup etti. Sarı kırmızılıların Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, 220 gün sonra sarı-kırmızılı formayla bir maça çıktı.
Maçta ikinci yarıya Yukatel Denizlispor, golle başladı. 48. dakikada Veton Tusha, skoru 3-1'e getirdi.Galatasaray, 60. dakikada Muhammet Özkal'ın kendi kalesine attığı golle farkı tekrar üçe çıkadır: 4-1.Galatasaray 64. dakikada Younes Belhanda'nın ceza sahası dışında attığı golle skoru 5-1 yaptı.Galatasaray, 90+2'de Jesse Sekidika'nın golüyle farkı beşe çıkardı: 6-1
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Galatasaray, Yukatel Denizlispor'u 6-1 mağlup etti.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 36'ya çıkartırken, Yukatel Denizlispor 14 puanda kaldı.