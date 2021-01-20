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Galasaray'dan Denizlispor'a yarım düzine gol

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında evinde oynadığı karşılaşmada Yukatel Denizlispor'u 6-1 mağlup etti.

20 Ocak 2021 Çarşamba 21:03
Galasaray'dan Denizlispor'a yarım düzine gol

Galasaray'dan Denizlispor'a yarım düzine gol

   Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında evinde oynadığı karşılaşmada Yukatel Denizlispor'u 6-1 mağlup etti. Sarı kırmızılıların Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, 220 gün sonra sarı-kırmızılı formayla bir maça çıktı.

   Karşılaşmada ilk gol 8. dakikafa Galatasaray adına Emre Akbaba'dan geldi.17. dakikada Feghouli durumu 2-0 yaptı.45+1. dakikada Galatasaray Ryan Donk ile durumu 3-0 yaptı.İlk yarı Galatasaray'ın 3-0 galibiyeti ile tamamlandı.

   Maçta ikinci yarıya Yukatel Denizlispor, golle başladı. 48. dakikada Veton Tusha, skoru 3-1'e getirdi.Galatasaray, 60. dakikada Muhammet Özkal'ın kendi kalesine attığı golle farkı tekrar üçe çıkadır: 4-1.Galatasaray 64. dakikada Younes Belhanda'nın ceza sahası dışında attığı golle skoru 5-1 yaptı.Galatasaray, 90+2'de Jesse Sekidika'nın golüyle farkı beşe çıkardı: 6-1

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Galatasaray, Yukatel Denizlispor'u 6-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 36'ya çıkartırken, Yukatel Denizlispor 14 puanda kaldı.

Anahtar Kelimeler:
GalasarayYukatel Denizlispor
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