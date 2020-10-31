Galatasaaray üç puanı tek golle aldı

Galatasaray Ankaragücü'nü 1-0 yendi.Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray, iyi performans göstermediği maçta attığı tek golle 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve galibiyet serisini 2 maça çıkardı.

Ankaragücü’nün Jonathan Bolingoli ve Saba Lobjanidze ile birçok net fırsatı değerlendiremediği ilk yarıda, sarı kırmızılılar 45+1’de Ryan Babel’in attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.

Arda Turan ve Sofiane Feghouli’nin ikinci yarıda oyuna girmesiyle farkı artırma şanslarını yakalayan Galatasaray, çerçeveyi bulmak konusundaki sıkıntıyı aşamadı. Başkent ekibi ise, ikinci yarıda elde ettiği gol pozisyonlarını değerlendiremeyince mücadele 1-0’lık skorla sona erdi.

Bu sonuçla puanını 13 yapan Galatasaray 3. sıradaki yerini kordu. İki maçı eksik olan Ankaragücü ise, bu mücadelede de galibiyet hasretini dindiremedi ve 1 puanla son sırada yer aldı. Galatasaray ligde bir sonraki maçında Sivasspor’a konuk olurken Ankaragücü evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.