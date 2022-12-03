Galatasaray 0 - Rayo Vallecano 1
Galatasaray, Kulüpler Birliği’nin düzenlediği dostluk turnuvasında İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'na 1-0 yenildi.Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Rayo Vallecano 1-0 kazandı.Karşılaşmanın 34. dakikasında Rayo Vallecano, Andres Martin ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Rayo Vallecano'nun 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Karşılaşmanın ikincşi yarısına Rayo Vallecano, Stole Dimitrievski, Sergio Camello, Unai Lopez ve Andres Martin yerine Diego Lopez, Raul de Tomas, Santiago Comesana ve Isaac Palazon Camacho ile başladı.49. dakikada Rayo Vallecano'da Randy Ntekja, Oscar Trejo'run yerine oyuna girdi.63. dakikada Rayo Vallecano'da Ivan Balliu, Alvaro Garcia, Oscar Valentin ve Josep Maria Chavarria Perez oyunadna çıktılar.Yerine Mario Hernández, Bebe, Jose Pozo ve Francisco Garcia oyuna girdiler.
Galatasaray turnuvadaki son maçını 6 Aralık Salı günü, Villarreal ile yapacak.
Galatasaray:Okan Kocuk, Leo Dubois, Patrick van Aanholt, Abdülkerim Bardakçı, Metehan Baltaci, Berkan Kutlu, Özgür Baran Aksaka, Juan Mata, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Barış Alper Yılmaz
Rayo Vallecano:Stole Dimitrievski, Florian Lejeune, Ivan Balliu, Mario Suarez, Oscar Trejo, Andres Martin,Josep Maria Chavarria Perez, Unai Lopez, Alvaro Garcia, Oscar Valentin, Sergio Camell