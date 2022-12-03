Galatasaray 0 - Rayo Vallecano 1

Galatasaray, Kulüpler Birliği’nin düzenlediği dostluk turnuvasında İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'na 1-0 yenildi.Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Rayo Vallecano 1-0 kazandı.Karşılaşmanın 34. dakikasında Rayo Vallecano, Andres Martin ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Rayo Vallecano'nun 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikincşi yarısına Rayo Vallecano, Stole Dimitrievski, Sergio Camello, Unai Lopez ve Andres Martin yerine Diego Lopez, Raul de Tomas, Santiago Comesana ve Isaac Palazon Camacho ile başladı.49. dakikada Rayo Vallecano'da Randy Ntekja, Oscar Trejo'run yerine oyuna girdi.63. dakikada Rayo Vallecano'da Ivan Balliu, Alvaro Garcia, Oscar Valentin ve Josep Maria Chavarria Perez oyunadna çıktılar.Yerine Mario Hernández, Bebe, Jose Pozo ve Francisco Garcia oyuna girdiler.

67. dakikada Galatasaray'da

Abdülkerim Bardakçı,

Juan Mata, Özgür Baran Aksaka ve Bafetimbi Gomis oyundan çıktı.Yerine Emin Bayram, Yusuf Demir, Kazımcan Karataş ve Sacha Boey oyuna girdiler.82. dakikada Galatasaray'da Leo Dubois yerini Beknaz Almazbekov'a bıraktı.88. dakikada Galatasaray'da Berkan Kutlu ve Metehan Baltacı oyundan çıktılar.Yerine Efe Akman ve Ali Yeşikyurt oyuna girdiler.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray hazırlık maçında evinde Rayo Vallecano'ya 1-0 yenildi.

Galatasaray turnuvadaki son maçını 6 Aralık Salı günü, Villarreal ile yapacak.

Galatasaray:Okan Kocuk, Leo Dubois, Patrick van Aanholt, Abdülkerim Bardakçı, Metehan Baltaci, Berkan Kutlu, Özgür Baran Aksaka, Juan Mata, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Barış Alper Yılmaz

Rayo Vallecano:Stole Dimitrievski, Florian Lejeune, Ivan Balliu, Mario Suarez, Oscar Trejo, Andres Martin,Josep Maria Chavarria Perez, Unai Lopez, Alvaro Garcia, Oscar Valentin, Sergio Camell