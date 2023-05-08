Galatasaray 1 - Başakşehir FK 0
Spor Toto Süper Lig 33.hafta maçında lider Galatasaray evinde Başakşehir FK’nü 1-0 yendi.NEF Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 10.dakikasında Başakşehir FK’de Lucas Biglia sarı kart gördü.38.dakikada Galatasaray’da Sacha Boey sarı kart gördü.45+5.dakikada Galatasaray penaltı kazandı.Kazanılan penaltı atışını Mauro Icardi kullandı.Galatasaray Maurı Icardi penaltı golüyle 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Galatasaray’ın üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci Yarı;
Karşılaşmanın ikinci yarısında 56.dakikada Başakşehir FK’de Danijel Aleksic yerini Adnan Januzaj’a bıraktı.60.dakikada Galatasaray’da Lucas Torreira sarı kart gördü.67.dakikada Başakşehir FK’de Lucas Lİmas ve Lucas Biglia oyundan çıktılar.Yerine Caner Erkin ve Berkay Özcan oyuna girdiler.
75.dakikada Galatasaray’da Dries Mertens ve Sergio Oliveira oyundan çıktılar.Yerine Nicolo Zaniolo ve Fredrik Midtsjo oyuna girdiler.80.dakikada Başakşehir FK’de Joao Figueiredo ve deniz Türüç oyundan çıktılar.Yerine Stefano Okaka ve Paulin Keny oyuna girdiler.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray evinde Başakşehir FK'nü 1-0 yendi.Bu sonuçla Galatasaray puanını 73 yaparken, Başakşehir FK 51 puanda kaldı.
Süper Lig 34.Hafta Maç Programı;
Tablo:TFF