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Galatasaray 1 - F.Karagümrük 1

Süper Lig 12. hafta maçında Galatasaray, F. Karagümrük deplasmanından 1 puanla döndü.

07 Kasım 2021 Pazar 17:51
Galatasaray 1 - F.Karagümrük 1

Galatasaray 1 - F.Karagümrük 1

    Süper Lig 12. hafta maçında Galatasaray, F. Karagümrük deplasmanından 1 puanla döndü.Karşılaşmanın 27. dakikasında Galatasaray,Halil Dervişoğlu'nun savunmanın arasında yaptığı kafa vuruşunda, top kaleci Viviano'dan döndü.34. dakikada Fatih Karagümrük'te, Borini'nin uzak mesafeden çektiği şutta, top üstten auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

     Karşılaşmanın ikinci yarısında 67. dakikada Galatasraay'da Mustafa Muhammed'in şutunu, kaleci Viviano kontrol etti.69. dakikada Fatih Karagümrük,  Bertolacci ile 1-0 öne geçti.74. dakikada Galatasaray'da Babel'in ceza sahası dışında sol çaprazdan attığı sert şutta, top üst direkten oyun alanına döndü.88. dakikada Galatasaray,  Mustafa Muhammed ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray, Fatih karagümrük ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

    Bu sonuçla Galatasaray puanını 21 yaparken, Fatih Karagümrük puanını 19 yaptı. 

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Vegar Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Ervin Zukanovic, Caner Erkin, Lucas Biglia, Jimmy Durmaz, Yann Karamoh, Ahmed Musa, Fabio Borini, Aleksandar Pesic

Yedekler: Utku Yuvakuran, Medhi Benatia, Erhun Öztümer, Emre Mor, Tunay Torun, Serhat Ahmetoğlu, Jure Balkovec, Adnan Uğur, Bahattin Berke Demircan, Andrea Bertolacci

Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Emre Kılınç, Ryan Babel, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Fatih Öztürk, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Mostafa Mohamed, Olimpiu Moruţan, Işık Kaan Arslan, Barış Alper Yılmaz, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne

Süper Lig 12. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 12. Hafta Ğuan Durumu;

Süper Lig 13. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 07.11.2021 18:02
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFatih Karagümrük
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