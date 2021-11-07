Galatasaray 1 - F.Karagümrük 1
Süper Lig 12. hafta maçında Galatasaray, F. Karagümrük deplasmanından 1 puanla döndü.Karşılaşmanın 27. dakikasında Galatasaray,Halil Dervişoğlu'nun savunmanın arasında yaptığı kafa vuruşunda, top kaleci Viviano'dan döndü.34. dakikada Fatih Karagümrük'te, Borini'nin uzak mesafeden çektiği şutta, top üstten auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 67. dakikada Galatasraay'da Mustafa Muhammed'in şutunu, kaleci Viviano kontrol etti.69. dakikada Fatih Karagümrük, Bertolacci ile 1-0 öne geçti.74. dakikada Galatasaray'da Babel'in ceza sahası dışında sol çaprazdan attığı sert şutta, top üst direkten oyun alanına döndü.88. dakikada Galatasaray, Mustafa Muhammed ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray, Fatih karagümrük ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 21 yaparken, Fatih Karagümrük puanını 19 yaptı.
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Vegar Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Ervin Zukanovic, Caner Erkin, Lucas Biglia, Jimmy Durmaz, Yann Karamoh, Ahmed Musa, Fabio Borini, Aleksandar Pesic
Yedekler: Utku Yuvakuran, Medhi Benatia, Erhun Öztümer, Emre Mor, Tunay Torun, Serhat Ahmetoğlu, Jure Balkovec, Adnan Uğur, Bahattin Berke Demircan, Andrea Bertolacci
Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Emre Kılınç, Ryan Babel, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu
Süper Lig 12. Hafta Toplu Maç Sonuçları;
Süper Lig 12. Hafta Ğuan Durumu;
Süper Lig 13. Hafta Maç Programı;
Tablolar:TFF