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Galatasaray 1 - Kasımpaşa 0

Spor Toto Süper Lig 25.hafta maçında Galatasaray evinde Kasımpaşa’yı 1-0 yendi.

11 Mart 2023 Cumartesi 21:45
Galatasaray 1 - Kasımpaşa 0

Galatasaray 1 - Kasımpaşa 0

   Spor Toto Süper Lig 25.hafta maçında Galatasaray evinde Kasımpaşa’yı 1-0 yendi.NEF Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Attila Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 23.dakikasında Galatasaray’da sakatlanan Juan Mata yerine Milot Rashica oyuna girdi.44.dakikada Kasımpaşa’da Michael Mensa sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı;

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray’da Yunus Akgün oyundan çıktı.Yerine Nicolo Zaniolo oyuna girdi.47.dakikada Galatasaray’da Lucas Torreira sarı kart gördü.50.dakikada Kasımpaşa’da Michael Tırpan sarı kart gördü.57.dakikada Galatasaray Nicolo Zaniolo ile 1-0 öne geçti.

    71.dakikada Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu ve Lucas torrira oyundan çıktı.Yerine barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu oyuna girdiler.72.dakikada Kasımpaşa’da Michael Manisa ve Yasin Özcan oyundan çıktılar.yerine Ali Gholizadeh ve Florent Hadergionaj oyuna girdiler.

   75.dakikada Galatasaray’da Victor Nelson sarı kart gördü.82.dakikada Kasımpaşa’da Fode Korta ve Michael Tırpan oyundan çıktılar.Yerine Ali Sühan Demirel ve Aytaç kara oyuna girdiler.90+1.dakikada Galatasaray’da Mauro Icardi oyundan çıktı.Yerine Bafetimbi Gomis oyuna girdi.90+2.dakikada Kasımpaşa’da Mounir Choular oyundan çıktı.yerine Ahmet Engin oyuna girdi.90+4.dakikada Galatasaray’da Nicolo Zaniolo sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray evinde Kasımpaşa’yı 1-0 yendi.Bu sonuçla Galatasaray puanını 80 yaparken, Kasımpaşa 25 puanda kaldı.

Süper Lig 26.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKasımpaşa
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