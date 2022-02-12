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Galatasaray 1 - Kayserispor 1

  Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. hafta maçında Galatasaray evinde Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.

12 Şubat 2022 Cumartesi 20:57
Galatasaray 1 - Kayserispor 1

Galatasaray 1 - Kayserispor 1

    Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. hafta maçında Galatasaray evinde Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi ağırlıklı geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı sonunda golsüz beraberlik vardı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 69. dakikada Kayserispor, Miguel Cardoso'nun golü ile 1-0 öne geçti.Galatasaray bu gole 85.dakikada  Mostafa Mohamed ile cavep verdi skoru 1-1 yaptı.90. dakikada kayserispor'da Bilal Bayazit, Galatasaray'da Marcao sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Gomis.

Kayserispor: Bilal, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Attamah, İbrahim, Cardoso, Ramazan, Bertolacci, Mustafa

Süper Lig 25. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 25. Hafta Puan Dururmu;

Süper Lig 26. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 12.02.2022 21:16
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKayserispor
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