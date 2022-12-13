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Galatasaray 1 - Lazio 2

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya’da kampa giren  Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'ya 2-1 yenildi.

13 Aralık 2022 Salı 21:42
Galatasaray 1 - Lazio 2

Galatasaray 1 - Lazio 2

      2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya’da kampa giren  Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'ya 2-1 yenildi.

     Müsabakanın 4. dakikasında Mata’nın ara pasına hareketlenerek ceza sahasına giren Barış Alper, sarı-kırmızılı ekibi 1-0 öne geçirdi. Lazio, 11. dakikada Pelipe Anderson’un golüyle eşitliği sağladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Lazio, Luis Alberto’nun 17. saniyedeki golüyle 2-1 öne geçti. İkinci yarıda daha çok pozisyona giren taraf olan Galatasaray, aradığı golü bulamadı. Maç 2-1 Lazio’nun üstünlüğüyle sona erdi.  

    Sarı-kırmızılı ekip, Dünya Kupası arasında yaptığı 4. hazırlık maçında da galip gelemedi. İlk 2 hazırlık maçını İstanbul’da oynayan Galatasaray, Antalya kampında da ikinci müsabakasına çıktı. İstanbul’da İspanyol takımlarından Rayo Vallecano’ya 1-0, Villareal’e ise 4-3 yenilen sarı-kırmızılı ekip, Antalya’daki ilk hazırlık maçında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.

  Galatasaray, 16 Aralık Cuma günü Fransa temsilcisi Toulouse ile oynayacağı müsabakayla hazırlık maçı programını tamamlayacak.

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Son Güncelleme: 14.12.2022 00:02
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayLazio
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