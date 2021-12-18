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Galatasaray 1 - M.Başakşehir 1

    Süper Lig 17. hafta maçında Galatasaray ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldılar.

18 Aralık 2021 Cumartesi 21:01
Galatasaray 1 - M.Başakşehir 1

Galatasaray 1 - M.Başakşehir 1

    Süper Lig 17. hafta maçında Galatasaray ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldılar.Karşılaşmanın 20. dakikasında Medipol Başakşehir Başakşehir, Okaka'nın golüyle 1-0 öne geçti. Hasan Ali'nin şutunda boşta kalan topla sırtı kaleye dönük şekilde buluşan Okaka, topu havalandırıp röveşata ile fileleri havalandırdı.Galatasaray'da  21. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 22. dakikada Marcao, 30. dakikada DeAndre Yedlin sarı kart gördü.35. dakikada Medipol Başakşehir'de Nacer Chadli sarı kart grödü.Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 87. dakikada Galatasaray,  Mostafa Mohamed ile skoru 1-1 yaptı.87. dakikada Medipol Başakşehir'de Youssouf Ndayishimiye sarı kart grödü.90. dakikada Medipol Başakşehir'de Fredrik Gulbrandsen ve Leo Duarte sarı kart grödü.90+4. dakikada Medipol Başakşehir'de Leo Duarte ceza sahası önünde yaptığı faul sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.9+8. dakikada Galatasaray serbest atıştan yararlanamadı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray: İsmail Çipe, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Diagne

Medipol Başakşehir : Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Youssouf, Hasan Ali, Mahmut, Tolga, Visca, Berkay, Chadli, Okaka

Süper Lig 17. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 17. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 18. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 18.12.2021 21:50
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayM.Başakşehir
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