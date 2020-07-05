Galatasaray 1 - Trabzonspor 3

Galatasaray evinde Trabzonspor'a 3-1 kaybederek şampiyonluk yarışından iyice koptu. Galatasaray ile Trabzonspor arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maç konuk ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Galatasaray, 32. dakikada Feghouli'nin kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Trabzonspor'un golleri Sosa ve Novak'tan geldi.Şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen iki takımın mücadelesine Video Yardımcı Hakem (VAR) kararları damga vurdu. Cüneyt Çakır, VAR uyarısı sonrası ilk yarıda bir kırmızı kart çıkardı, bir de penaltı kararı verdi. İkinci yarıda Galatasaray'a pozisyon vermeyen Trabzonspor, son 20 dakikaya girilirken bulduğu ikinci golle sonuca gitti.

Trabzonspor, Novak'ın 70. dakikada kafa vuruşu ile attığı golle rahatladı. Bu golün ardından iyice oyundan düşen Galatasaray karşısında pozisyonlar bulmaya devam eden Trabzonspor'un üçüncü golüne kaleci Okan engel oldu.82. dakikada Taylan ile penaltı kazanan Galatasaray Seri'nin golüyle durumu 2-1 yaptı.90+4!de Trabzonspor Sörloth ile durumu 3-1 yaptı.Mücadelede başka gol olmayınca Trabzonspor, dev maçtan galibiyetle ayrılan takım oldu. Trabzonspor, şampiyonluk yarışında Medipol Başakşehir'i takibini sürdürürken, Galatasaray'ın şansı mucizelere kaldı.Aldığı kritik galibiyetle puanını 61 yapan Trabzonspor, lider Medipol Başakşehir'in 2 puan gerisinde haftayı ikinci sırada tamamladı. Galatasaray ise 52 puanda kalarak zirvenin 11 puan gerisine düştü.

GALATASARAY: Okan Kocuk, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan, Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram, Emre Akbaba

Berk, Şener, Ahmet, Selçuk, Linnes, Yunus, Jimmy, Sekidika, Emin

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

TRABZONSPOR: Uğurcan; Kamil Ahmet, Manuel da Costa, Hüseyin Türkmen, Novak, Ndiaye, Sosa, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Sörloth

YEDEKLER: Erce, Guillerme, Nwakaeme, Doğan, Campi, Manoel, Abdurrahim, Bilal, Koray, Serkan

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Çimşir

(Skor)