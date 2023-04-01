Galatasaray 2 - A.Demirspor 0

Spor Toto Süper Lig 27.hafta maçında Galatasaray evinde Adana Demirspor’u 2-0 yendi.Nef Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Ali Şansalan, Serkan Olguncan ve Serkan Ok hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 31. Dakikasında Galatasaray’da Sergio Oliviera sarı kart gördü.35.dakikada A.Demirspor’da Jonas Svensson sarı kart gördü.38.dakikada A.Demirspor’da Emre Akbaba sarı kart gördü.41.dakikda A.Demirspor’da Babajide Akintola sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında 55.dakikada Galatasaray’da Dries Mertens sarı kart gördü.59.dakikada Galatasaray’da Sam Adekugbe sarı kart gördü.65.dakikada Galatasaray’da Dries mertans yerini Nicola Zaniolo’ya bıraktı.Aynı dakikada A.Demirspor’da Babajide Akintola yerini Yusuf Sarı’ya bıraktı.

74.dakikada Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira oyundan çıktılar.Yerine Yunus Akgün ve Fredrik Midtsjo oyuna girdiler.84.dakikada Galatasaray’da Mauro Icardi ve Sam Adekugbe oundan çıktılar.Yerine Bafetimbi Gomis ve kazımcan Karataş oyuna girdiler.A.Demirspor’da ise Emre Akbaba ve Henry Onyekuru oyundan çıktılar.Yerine Mert Çetin ve Fredrik Gulbrandsen oyuna girdiler.

86.dakikada Galatasaray Fredrik Midtsjo ile 1-0 öne geçti.90+5.dakikada Galatasaray penaltı kazandı.90+8.dakikada Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı.90+10.dakikada A.Demirspor'da Fredrik Gulbrandsen sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray evinde Adana Demirspor’u 2-0 yendi.Bu sonuçla Galatasaray puanını 63 yaparken, Adana Demirspor 45 puanda kaldı.

Süper Lig 27.Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 27.Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 28.Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF