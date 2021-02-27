Galatasaray 2 - BB Erzurumspor 0

Süper Lig’in 27. haftasında lider Galatasaray, evinde BB Erzurumspor’u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.Karşılaşmanın 38. dakikadasında Galatasaray Mostafa Mohamed ile 1-0 öne geçti.45. dakikada Mostafa Mohamed hem kendisinin hem de Galatasaray'ın 2.ci golünü attı.İlk yarı Galatasaray'ın 2-0 galibiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takım da gol atamayınca karşılaşma Galatasaray'ın 2-0 galibiyeti ile sona erdi.

Bu sonucun ardından lider Galatasaray 57 puana yükselirken, Erzurumspor da 25 puanda kaldı. Galatasaray, Çarşamba günü Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Erzurumspor ise sahasında Karagümrük’ü konuk edecek.

Kasımpaşa karşılaşmasında yoğun kar yağışı ve temizleme çalışmalarında bozulan zemin, BB Erzurumspor maçında da etkisini gösterdi.