Galatasaray 2 - DG Sivasspor 0

Spor Toto Süper Lig 35. Hafta maçında Galatasaray evinde FG Sivasspor’u 2-0 yendi.NEF Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 13.dakikasında Galatasaray Mauro Icardi ile 1-0 öne geçti.45+3.dakikada DG Sivasspor’da Robin Yalçın sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Galatasaray’ın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarsında DG Sivasspor’da JordyCaicedo ve Clinton N’jie oyundan çıktılar.Yerine Leke James ve Ahmed Musa oyuna girdiler.55.dakikada Galatasaray’da Dries Mertens sarı kart gördü.56.dakikada DG Sivasspor’da Robin Yalçın yerini Abdul Keita’ya bıraktı.60.dakikada DG Sivasspor’da Max gradel yerini Emre Gökay’a bıraktı.

63.dakikada Galatasaray Mauro Icardi ile skoru 2-0 yaptı.66.dakikada Galatasaray’da Milot Rashica ve Sergio Oliviera oyundan çıktılar.Yerine Barış Alper Yılmaz ve Fredrik Midsjo oyuna girdiler.74.dakikada Galatasaray’da Dries Mertens yerini Juan Mata’ya bıraktı.78.dakikada DG Sivasspor’da Hakan Arslan yerini Mehmet Albayrak’a bıraktı.

87.dakikada Galatasaray’da Mauro Icardi ve Lucas Torreira oyundan çıktılar.Yerine bafetimbi Gomis ve Berkan Kutlu oyuna girdiler.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray evinde DGG Sivasspor'u 2-0 yendi.Bu sonuçla Galatasaray puanını 79 yaparken DG Sivasspor 37 puanda kaldı.

Günün diğer karşılaşmalarında Kasımpaşa evinde İstanbulspor'u 1-0 yenerken, Kayserispor evinde Alanyaspor'a 4-0 yenildi.

Süper Lİg 36.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF