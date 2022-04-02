Galatasaray 2 - F.Karagümrük 0

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31. hafta maçında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.Galatasaray haftaya oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi hem puan almak hem de moral kazanmak adına galip gelmek amacıyla çıktığı maçtan üç puanı ilk yarıda bulduğu iki golle aldı.

Galatasaray Penaltı Kazandı

Karşılaşmanın 2. dakikasında Galatasaray, penaltı kazandı.Berkan’ın savunma arkasına gönderdiği topta Salih Dursun'un müdahalesi sonrasında ceza sahası içinde Kerem yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Gomis penaltıyı attı ve Galatasaray 1-0 öne geçirdi.12. dakikada gelişen Galatasaray atağında Cicaldau'nun yerden ortasında Ryan Babel topu filelerle buluşturdu ve skor 2-0 oldu.35. dakikada Galatasaray'da sakatlanan Kerem Aktürkoğlu oyuna devam edemedi ve yerini Emre Kılınç'a bıraktı.43. dakikada Galatasaray'da Victor Nelsson sarı kart gördü.45. dakikada Fatih Karagümrük'te Salih Dursun sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Fatih Karagümrük iki değişiklikle başladı.Salih Dursun ve Abdoulaye Toure yerini Caner Erkin ve Yann Karamoh’a bıraktı.62. dakikada Fatih Karagümrük’te Kristian Bistrovic ve Jimmy Durmaz oyundan çıktılar.Yerlerine Levent Mercan ve Adnan Uğur oyuna dahil oldular.64. dakikada Galatasaray’da iki oyuncu değişikliği birden oldu.Taylan Antalyalı ve Alexandru Cicaldau oyundan çıkarken, Erick Bulgar ve Barış Alper Yılmaz oyuna girdiler.70. dakikada Fatih Karagümrük Adnan Uğur ile gole çok yaklaştı.Adnan’ın şutu direğe çarparak dışarı gitti.

F.Karagümrük penaltı kazandı

73. dakika Galatasaray kalesinde yaşanan tehlike sonrası haken Ali Şansalan Patrick van Aantold’un elle oynadığını tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi.Kazanılan penaltıyı Aleksandar Pesic kullandı ve top kaleci Fernando Muslera kurtardı.77. dakikada Fatih Karagümrük’te Emre Mor’un şutunu Fernando Muslera çizgiden çıkardı.79. dakikada Galatasaray Barış Alper’le gole yaklaştı.Barış Alper’in şutu az farkla auta çıktı.93. dakikada Berkan Kutlu müsait pozisyonda vurdu Viviano parmaklarıyla topa dokunda top üstten kornere çıktı.87. dakikada Fernando Muslera kısa bir sakatlık geçirdi.Buz tedavisinden sonra oyuna devam etti. 90+3. dakikada Galatasraay'da Bafetimbi Gomis yerini Halil Dervişoğlu'na bıraktı.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuca göre Galatasaray, haftaya oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi puanını 41 yaparak 12. sıraya yerleşirken, Fatih Karagümrük 43 puanla 10. Sırada kaldı.

Galatasaray: Muslera, Ömer Bayram, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Gomis

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Luckassen, Balkovec, Biglia, Bistrovic, Toure, Emre Mor, Jimmy, Pesic

Süper Lig 31. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lih 31. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 32. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF