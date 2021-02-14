Galatasaray 2- Kasımpaşa 1

Galatasaray hem Kasımpaşa'yı, hem de kötü hava koşullarını yenerek üç puanın sahibi oldu.Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed'in golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa'nın tek golü ise Thelin'den geldi.

Yoğun kar yağışı altında oynanan mücadelenin ilk yarısı adeta Galatasaray ile Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul arasında geçti.Karşılaşmada Emre Kılınç 8. dakikada cezsa sahası dışından çok sert vurdu, Ertuğrul bu şutu kornere çeldi.9. dakikada Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 51. dakikasında Kasımpaşa Thelin, Fernando Muslera'nın boşa çıktığı topta yaptığı vuruşla beraberliği yakaladı.86. dakikada Galatasaray penaltı atışından Mostafa Mohamed ile durumu 2-1 yaptı.Karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.

Galatasaray ligde üst üste 6. galibiyetini aldı ve ligin 1. sırasına yükseldi. Sarı kırmızılılar haftayı 51 puanla kapattı. Kasımpaşa ise 26 puanda kaldı.

Galatasaray:Fernando Muslera, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Oghenekaro Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed

Kasımpaşa:Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Tomas Brecka, Dusko Tosic, Oussama Hadadi, Aytaç Kara, Kristijan Bistrovic, Gilbert Koomson, Haris Hajradinovic, Armin Hodzic ve İsaac Kiese Thelin