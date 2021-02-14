Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Galatasaray 2- Kasımpaşa 1

Galatasaray hem Kasımpaşa'yı, hem de kötü hava koşullarını yenerek üç puanın sahibi oldu.

14 Şubat 2021 Pazar 18:28
Galatasaray 2- Kasımpaşa 1

Galatasaray 2- Kasımpaşa 1

   Galatasaray hem Kasımpaşa'yı, hem de kötü hava koşullarını yenerek üç puanın sahibi oldu.Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed'in golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa'nın tek golü ise Thelin'den geldi.

   Yoğun kar yağışı altında oynanan mücadelenin ilk yarısı adeta Galatasaray ile Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul arasında geçti.Karşılaşmada Emre Kılınç 8. dakikada cezsa sahası dışından çok sert vurdu, Ertuğrul bu şutu kornere çeldi.9. dakikada Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 51. dakikasında Kasımpaşa Thelin, Fernando Muslera'nın boşa çıktığı topta yaptığı vuruşla beraberliği yakaladı.86. dakikada Galatasaray penaltı atışından Mostafa Mohamed ile durumu 2-1 yaptı.Karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.
   Galatasaray ligde üst üste 6. galibiyetini aldı ve ligin 1. sırasına yükseldi. Sarı kırmızılılar haftayı 51 puanla kapattı. Kasımpaşa ise 26 puanda kaldı.

Galatasaray:Fernando Muslera, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Oghenekaro Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed  

Kasımpaşa:Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Tomas Brecka, Dusko Tosic, Oussama Hadadi, Aytaç Kara, Kristijan Bistrovic, Gilbert Koomson, Haris Hajradinovic, Armin Hodzic ve İsaac Kiese Thelin  

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKasımpaşa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başakşehir galibiyeti unuttu
Başakşehir galibiyeti unuttu
Hatayspor, A.Alanyaspor puanları paylaştı
Hatayspor, A.Alanyaspor puanları paylaştı
Konyaspor altı hafta sonra kazandı
Konyaspor altı hafta sonra kazandı
Ali Koç "Arda Turan'a az bile vermişler"
Ali Koç "Arda Turan'a az bile vermişler"
Fenerbahçe, F.Karagümrük'ü yendi, maç fazlasıyla lider oldu
Fenerbahçe, F.Karagümrük'ü yendi, maç fazlasıyla lider oldu
Trabzonspor üst üste 6.cı galibiyetini aldı
Trabzonspor üst üste 6.cı galibiyetini aldı
Bandırmaspor, İstanbulspor'a geçit vermedi
Bandırmaspor, İstanbulspor'a geçit vermedi
Ümraniyespor evinde farklı kazandı
Ümraniyespor evinde farklı kazandı
Liverpool'da çöküş devam ediyor
Liverpool'da çöküş devam ediyor
Kayseri'de gol sesi çıkmadı
Kayseri'de gol sesi çıkmadı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim