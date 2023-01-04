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Galatasaray 2 - MKE Ankaragücü 1

Spor Toto Süper Lig 17. hafta maçında Galatasaray evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

04 Ocak 2023 Çarşamba 21:59
Galatasaray 2 - MKE Ankaragücü 1

Galatasaray 2 - MKE Ankaragücü 1

   Spor Toto Süper Lig 17. hafta maçında Galatasaray evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.NEF Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı  Zorbay Küçük, Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 7. Dakikada MKE Ankaragücü,Taylan Antalyalı ile 1-0 öne geçti.16. dakikada Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile skoru 1-1 yaptı.30.dakikada Galatasaray Bafetimbi Gmis ile 2-1 öne geçti.karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 50. Dakikada MKE Ankaragücü’nde Ghayas Zahid sarı kart gördü.56. dakikada MKE Ankaragücü’nde Anastasios Chatzigiovannis oyundan çıktı.Yerine Giorgi Beridze oyuna girdi.71. dakikada Galatasaray’da Bafetimbi Gomis oyundan çıktı.Yerine Kerem Aktürkoğlu oyuna girdi.71. dakikada Galatasaray’da Fredrik Midtsjo sarı kart gördü.

   72. dakikada Galatasaray’da barış Alper Yılmaz sarı kart gördü.75. dakikada MKE Ankaragücü’nde Kevin Malcuit oyundan çıktı.Yerine Oğuz Ceylan oyuna girdi.77. dakikada MKE Ankaragücü’nde  Lamine Diack sarı kart gördü.

   80. Dakikada MKE Ankaragücü’nde Taylan Antalyalı, Ali Sowe ve Ghayas Zahid oyundan çıktılar.Yerine Pedro Moreira, Federico Macheda ve Pedro Rodrigues oyuna girdiler.83. dakikada Galatasaray’da Dries Mertens ve Milot Rashica oyundan çıktı.Yerine Yusuf Demir ve Yunus Akgün oyuna girdi.90+4. dakikada Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Fredrik Midtsjo oyundan çıktılar.Haris Seferovic ve Özgür Baran Aksaka oyuna girdiler.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray evinde MKE Ankaragücü'n 2-1 yendi.

Galatasaray:Fernando Muslera, Leo Dubois, Patrick van Aanholt, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Fredrik Midtsjo, Berkan Kutlu, Milot Rashica, Dries Mertens, Bafetimbi Gomis, Barış Alper Yılmaz   

Teknik Direktör.Okan Buruk

MKE Ankaragücü:Bahadır Güngördü, Marlon, Nihad Mujakic, Kevin Malcuit, Uros Radakovic, Lamine Diack, Ghayas Zahid, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Anastasios Chatzigiovannis, Ali Sowe    

Teknik Direktör.Ömer Erdoğan

Süper Lig 17. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 17. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 18. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 04.01.2023 22:17
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayMKE Ankaragücü
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