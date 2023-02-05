Galatasaray 2 - Trabzonspor 1
Spor Toto Süper Lig 23. Hafta maçında Galatasaray evinde Trabzonspor'u 2-1 yendi.NEF Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmanın 28.saniyesinde Trabzonspor, Maxi. Gomez ile 1-0 öne geçti.18.dakikada Galatasaray Dries mertens ile skoru 1-1 yaptı.20.dakikada Galatasaray’da Victor Nelsson sarı kart gördü.Aynı dakika içersinde Trabzonspor’da Eren Elmalı sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray’da Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz oyundan çıktılar.Yerine Yunus Akgün ve Berkan Kutlu oyuna girdiler.Trabzonspor’da ise Mountassir Lahtimi oyundan çıktı.yerine Jean-Philippe Gbamin oyuna girdi.
77.dakikada Trabzonspor’da Jean-Philippe Gbamin sarı kart gördü.80.dakikada Trabzonspor’da Anastasios Bakasetas ve Abdülkadir Ömür oyundan çıktılar.Yerine Enis Bardhi ve Umut Bozok oyuna girdiler.83.dakikada Galatasaray’da sakatlanan kaleci Fernando Muslera oyundan çıktı.yerine Okan Koçak oyuna girdi.
90.dakikada Galatasaray’da Dries Mertans oyundan çıktı.Yerine Kaan Ayhan oyuna girdi.90+5.dakikada Galatasaray’da Sergio Olivieira oyundan çıktı.Yerine Fredrik Midsjo oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray evinde Trabzonspor'u 2-1 yendi.
Süper Lig 24.Hafta Maç Programı;
Tablo:TFF