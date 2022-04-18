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Galatasaray 2 - Y.Malatyaspor 0

  Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33. Hafta kapanış maçında Galatasaray, Yeni Malatyaspor’u evinde 2-0 yendi.

18 Nisan 2022 Pazartesi 22:16
Galatasaray 2 - Y.Malatyaspor 0

Galatasaray 2 - Y.Malatyaspor 0

   Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33. Hafta kapanış maçında Galatasaray, Yeni Malatyaspor’u evinde 2-0 yendi.Karşılaşmanın 16. Dakikasında yeni Malatyaspor’da Philip Awuku sarı kart gördü.34. dakikada Galatasaray’da Ryan Babel sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 51. Dakikada Ryan Babel’in golü ile Galatasaray 1-0 öne geçti.Bu golden 2 dakika sonra 53. Dakikada Galatasaray, Halil Dervişoğlu ile skoru 2-0 yaptı.54. dakikada Yeni Malatyaspor’da Buğra Çağıran oyundan çıktı.Yerine Jospin Nshimirimana oyuna girdi.70. dakikada Galatasaray’da Halil Dervişoğlu ve Erick Bulgar oyundan çıkarken, yerine Befetimbi Gomis ve Alexandru Cicaldau oyun girdi.Aynı dakika içersinde Yeni Malatyaspor’da Nouha Dicko sarı kart gördü.83. dakikada Galatasaray’da Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkarken yerine Arda Turan ve Emre Kılınç oyuna girdiler.87. dakikada Yeni Malatyaspor'da Benjamin Tetteh oyundan çıkarken, yerine Osman Haqi  oyuna girdi.90. dakikada Yeni Malatyaspor'da Mustafa Eskihellaç ve Karim Hafez oyundan çıktılar.Yerine Umut Taniş ve Yiğit Ulaş  oyuna girdiler.90+5. dakikada Galatasaray'da Marcao oyundan çıktı.Yerine Alpaslan Öztürk oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor’u 2-0 yendi.

Galatasaray: Muslera, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Taylan, Berkan, Kerem, Babel, Halil.

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Hafez, Philip, Campi, Buğra, Azubuike, Donsah, Mustafa, Kenan, Dicko, Tetteh.

Süper Lig 33. Hafta toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 33. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 34. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayYeni Malatyaspor
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