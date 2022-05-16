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Galatasaray 3 - A.Demirspor 2

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu  37. haftanın kapanış maçında Galatasaray evinde Adana Demirspor’u 3-2 yendi.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 21:41
Galatasaray 3 - A.Demirspor 2

Galatasaray 3 - A.Demirspor 2

    Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu  37. haftanın kapanış maçında Galatasaray evinde Adana Demirspor’u 3-2 yendi.Karşılaşmanın 9.dakikasında Adana Demir atağında Matlas Vargas'ın pasını Yunus Akgün iyi değerlendirdi ve skoru 1-0 yaptı.28. dakikada Galatasaray'da Ryan Babel'in pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Berkan Kutlu şutunu çekti, top ceza alanında Samet' Akaydın'in eline çarptı ve hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi.30. dakikada Bafetimbi Gomis, kaleci Arijanet Muriç'le topu ters köşelere atarak skoru 1-1 yaptı.29. dakikada Adana Demirspor'da Samet Akaydın sarı kart gördü.32. dakikada Galatasaray'da Victor Nelsson sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

     Karşılaşmanın ikinci yarısında 55.dakikada Galatasaray'da Ryan Babel'in ortasını Kerem Aktürkoğlu kafa ile ağlara gönderdi ve skoru 2-1 yaptı.63. dakikada Kerem Aktürkoğlu pasını Bafetimbi Gomis golle sonuçlandırdı ve durumu 3-1 yaptı.66. dakikada Galatasaray'da Berkan Kutlu sarı kart gördü. 67. dakikada Adana Demirspor serbest vuruş kazandı.Mario Balotelli nefis bir vuruşla skoru 3-2 yaptı.68. dakikada Adana Demirspor'da Gökhan İnler, Younes Belhanda ve Alper Uludağ oyundan çıktılar.Yerine Damjan Djokovic, Britt Assombalonga ve Joher Rassoul oyuna girdiler.77. dakikada Adana Demirspor'da Yunus Akgün ve Simon Deli yerini Babajide Akintola  ve Tayyip Talha Sanuça bıraktı.81. dakikada Adana Demirspor'da Britt Assombalonga sarı kart gördü.87. dakikada Galatasaray'da Ryan Babel, Bafetimbi Gomis, Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktılar.Yerine Sofiane Feghouli, Mostada Mohamed, Emre Kılınç ve Barış Alper Yılmaz oyuna girdiler.Karşılaşmadan Galatasaray 3-2 galip ayrıldı.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Berkan, Babel, Halil, Kerem, Gomis

Adana Demirspor: Muric, Semih, Deli, Samet, Alper, Bjarnason, Gökhan İnler, Belhanda, Yunus Akgün, Balotelli, VargasBalotelli

Süper Lİg Ahmet Çalık Sezonu 37. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 37. Hafta Puan Durumu;

Süper Lİg Ahmet Çalık Sezonu 38. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAdana Demirspor
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