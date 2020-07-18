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Galatasaray 3- Göztepe 1

Galatasaray evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı

18 Temmuz 2020 Cumartesi 22:19
Galatasaray 3- Göztepe 1

Galatasaray 3- Göztepe 1

   Galatasaray evinde Göztepe ile 3-1 yendi.Galaltasaray 8 maö sonra kazandı.açta 22. dakikadai Galatasaray Adem Büyük'ün golü ile 1-0 öne geçti ancak VAR kararı sonucu gol iptal edildi. Mücadelede dakikalar 46'yı gösterirken Sofiane Feghouli, ceza sahasında Atınç Nukan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Koray Gençerler beyaz noktayı gösterdi.Adem Büyük'ün penaltı atışını kaleci Beto kurtardı. VAR kontrolünde penaltı atışı esnasında kaleci Beto'nun çizgi kuralına uymadığı tespit edildi. Galatasaray'da bu defa topun başına geçen Belhanda penaltı atışını üst direğe nişanladı. Karşılaşmada 60. dakikada Seri'nin kullandığı serbest vuruşu Göztepe savunması uzaklaştırdı, ardından ceza yayı üzerinde topla buluşan Saracchi'nin gelişine vuruşu ağları havalandırdı.Dakikalar 77'yi gösterirken Murat'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında kafayı vuran Napoleoni'nin şutu ağlarla buluştu.60: dakkasa Galatasaray Seri'nin kullandığı serbest vuruşu Göztepe savunması uzaklaştırdı, ardından ceza yayı üzerinde topla buluşan Saracchi'nin gelişine vuruşu ağları havalandırdı 65. dakikda Göztepe eşitliği yakaladı.Ceza sahasında oluşan karambolün ardından kale önünde bir anda topla buluşan Napoleoni'nin gelişine vuruşu ağları sarstı68. dakikada VAR kontrolünde Halil Akbunar'ın gol öncesinde Marcelo Saracchi'ye faul yaptığı tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı.77.dakikada Göztepe eşitliğiİ sağladı.Murat'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında kafayı vuran Napoleoni'nin şutu ağlarla buluştu.81.dakikada Galatasaray  yeniden öne geçti. Frikik atışını gole çeviren Emre Akbaba, takımını bir kez daha öne geçirdi.Karşılaşma Galatasaray 3-1 galibiyeti ie sona erdi.

 Galatasaray: Okan, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Feghouli, Belhanda, Emre, Adem

Göztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Napoleoni

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayGöztepe
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