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Galatasaray 3 puanı uzatmalarda aldı 

  Lig maratonuna kötü bir bşlangıç yapan Galatasaray Kayserispor deplasmanında istediği 3 puanı uzatmalarda aldı..

Galatasaray 3 puanı uzatmalarda aldı 

  Lig maratonuna kötü bir bşlangıç yapan Galatasaray Kayserispor deplasmanında istediği 3 puanı uzatmalarda aldı..

30 Ağustos 2019 Cuma 22:17
Galatasaray 3 puanı uzatmalarda aldı 

Galatasaray 3 puanı uzatmalarda aldı 

    Lig maratonuna kötü bir bşlangıç yapan Galatasaray Kayserispor deplasmanında istediği 3 puanı uzatmalarda aldı..Ligde ilk iki haftayı bir puanla tamamlayan Galatasaray ve İstikbal Mobilya Kayserispor, Kayseri'de karşı karşıya geliyor. Kayserispor Galatasaray maçının canlı yayını ve önemli pozisyonları SKOR'da... Kayserispor, Luyindama'nın yaptığı inanılmaz hata sonrası 37'inci dakikada Henrique ile 1-0 öne geçti. Galatasaray'ın 59. dakikada Babel ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Galatasaray, penaltı kazandı. VAR incelemesi sonrası çalınan penaltının ardından Abdennour ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Penaltıyı kullanan Belhanda, 66. dakikada beraberliği sağladı. Kayserispor, 69 ve 73. dakikalarda üst üste iki sarı kart görünce takımını 9 kişi bıraktı. Babel, 87. dakikada Galatasaray'ı 2-1 öne geçiren golü ağlara bıraktı. Kayserispor, 90+3'üncü dakikada Umut Bulut ile yeniden beraberliği yakaladı.89. dakikada Emre Mor, 90+5'inci dakikada Umut Bulut kırmızı kart gördü. Galatasaray, 90+9'da Adem Büyük ile 3-2 öne geçti.

STAT: Kadir Has

HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu

KAYSERİSPOR: Lung, Abdennour, Poulain, Miguel Lopes, Yasi Subaşı, Dja Djedje, Rienstra, Mensah, Henrique, Adebayor, Umut Bulut

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nzonzi, Ömer, Nagatomo, Feghouli, Belhanda, Babel, Diagne

(Sözcü)

Son Güncelleme: 30.08.2019 22:34
Anahtar Kelimeler:
KayserisporGalatasaray
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