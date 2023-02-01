Galatasaray 3- Ümraniyespor 2

Spor Toto Süper Lig 22. Hafta maçında Galatasaray evinde Ümraniyespor’u 3-2 yendi.NEf Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Cihan Aydın, İbrahim Çaplar Uyarcan ve Aleks Taşçıoğlu hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 11. Dakikasında Ümraniyespor Umut Nayır ile 1-0 öne geçti.32. dakikada Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı ile skoru 1-1 yaptı.39. dakikada Ümraniyespor Oğuz Gürbulak ile 2-1 öne geçti.45. dakikada Ümraniyespor’da Durel Avounou sarı kart gördü.Karşlaşmanın ilk yarısı 2-1 Ümraniyespor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray’da Emre Taşdemir ve Milot Rashica oyundan çıktılar.Yerine Yunus Akgün ve Leo Dubois oyunda girdiler.60. dakikada Galatasaray, Mauro Icardi’nin penaltı golüyle skoru 2-2 yaptı.67.dakikada Ümraniyespor’da Onur Ayık oyundan çıktı.Yerine Jesse Sekidika oyuna girdi.

76. Dakikada Galatasaray’da Sergio Oliveira oyundan çıktı.Yerine Juan Mata oyuna girdi.77. dakikada Ümraniyespor’da Durel Avounou ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.79. dakikada Galatasaray’da Dries Mertens oyundan çıktı.Yerine Bafetimbi Gomis oyuna girdi.

82. Dakikada Ümraniyespor’da Geraldo ve Oğuz Gürbulak oyundan çıktılar.Yerine Valentin Gheorghe ve Antonio Mrsic oyuna girdi.83. dakikada Galatasaray, Mauro Icardi ile 3-2 öne geçti.88.dakikada Ümraniyespor'da Kartal Yılmaz ve Strahil Popov oyundan çıktılar.Yerine Olarenwaju Kayode ve Fatih Yiğit Şanlıtürk oyuna girdiler.90+2. dakikada Ümraniyespor'da Umut Nayır sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray evinde Ümraniyespor'u 3-2 yendi.

Süper Lig 23. Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF