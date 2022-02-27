Galatasaray 4 - Ç.Rizespor 2

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27. Hafta maçında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor’u 4-2 yendi.Çaykur Rizespor’un iki kez öne geçtiği karşılaşmada Galatasaray geriden gelip 3 puanı 4 golle aldı.Karşılaşmaya Galatasaray hızlı başladı.Ancak golü bulan taraf Çaykur Rizespor oldu.8. dakikada kazanılan serbest atışta Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes ile 1-0 öne geçti.19. dakikada Galatasaray’da Omar Elabdellaoui sarı kart gördü.24. dakikada Galatasaray’da Emre Kılınç sarı kart gördü.37. dakikada Galatasaray’da bu sefer Mostafa Mohamed sarı kart gördü.40. dakikada Galatasaray, Patrick van Aanholt sert şutu ile skoru 1-1 yaptı.43. dakikada Çaykur Rizespor’da Sebastian Holmen sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 49. Dakikada Çaykur Rizespor, Tylor Boyd ile skoru 2-1 yaptı.60. dakikada Galatasaray, Patrick van Aanholt gole çok yaklaştı. Patrick van Aanholt’un şutunu kaleci Tarık Çetin çıkardı.

Galatasaray penaltı kazandı….

Karşılaşmanın 62. dakikasında Gomis ceza sahası içersinde Kaleci Tarık Çetin tarafından düşürülünce Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.63. dakikada penaltı atışını Gomis kullandı, kaleci Tarık Çetin kurtardı.63. dakikada Çaykur Rizespor’da Fernando Boldrin sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Galatasaray ikinci penaltıyı kazandı…

Karşılaşmanın 68. Dakikasında Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahası içersinde kaleci Tarık Çetin tarafından düşürülmesi sonucu ikinci penaltıyı kazandı.69. dakikada kazanılan penaltıyı ikinci yarıda Emre Kılınç’ın yerine oyuna giren, Ryan Babel kullandı ve Galatasaray maçı skoru 2-2 yaptı.

Karşılaşmanın 83. Dakikasında Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu sarı kart gördü.84. dakikada Galatasaray ceza sahasındaki tehlikeyi Marcao uzaklaştırdı.87. dakikada Galatasaray, Patrick van Aanholt ile skoru 3-2 yaptı.90. dakikada Çaykur Rizespor’da Fabricio Baiano sarı kart gördü.90+2. Dakikada Galatasaray’da Taylan Antalyalı sarı kart gördü.90+3. Dakikada Çaykur Rizespor’da Fabricio Baiano ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.90+4. Dakikada Galatasaray’da kaleci Inaki Pena sarı kart gördü.90+7. dakikada Galatasaray, Gomis ile skoru 4-2 yaptı.Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, Çaykur Rizespor’u 4-2 yendi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 35 yaparak 12. Sırada yer alırken, Çaykur Rizespor 23 puanla 19. Sırada yer aldı.

Galatasaray: Inaki Pena, Omar Elabdellaoui, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Mostafa Mohamed

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Fabricio Baiano, Sebastian Holmen, Carlos Ponck, Eren Albayrak, Lebogang Phiri, Gedson Fernandes, Yusuf Sarı, Fernando Boldrin, Tyler Boyd, Joel Pohjanpalo

Süper Lig 27. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 27. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 28. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF