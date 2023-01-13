Galatasaray 4 - Hatayspor 0

Spor Toto Süper Lig 19. Hafta maçında Galatasaray evinde Hatayspor’u 4-0 yendi.Nef Stadyumu’da oynanan karşılaşmayı, Kadir Sağlam, Murat Altan ve Ogün Kamacı hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 9.dakikasında Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 1-0 öne geçti.45+3. Dakikada Galatasaray Juan Mata ile skoru 2-0 yaptı.90+5. Dakikada Juan Mata ile Galatasaray skoru 3-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 64. Dakikada Hatayspor’da Rayane Aabid ve Mehdi Boudjemea oyundan çıktılar.Yerine Kaan atak ve Musa Çağıran oyuna girdiler.71. dakikada Galatasaray’da Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Barış Alper Yılmaz oyundan çıktılar.Yerine Berkan Kutlu, Bafetimbi Gomis, Milot Rashica ve Yunus Akgün oyuna girdiler.

76. Dakikada Bafetimbi Gomis ile Galatasaray skoru 4-0 yaptı.80. dakikada Hatayspor’da Ayoub El Kaabi ve Ruben Ribeiro oyundan çıktılar.yerine Christian Aksu ve Onur Ergün oyuna girdiler.87. dakikada Galatasaray'da Lucas Torreira oyundan çıktı.Yerine Fredrik Midtsjo oyuna girdi.89. dakikada Hatayspor'da Saba Lobjanidze oyundan çıktı.Yerine Sadık Baş oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve galatasaray evinde Hatayspor'u 4-0 yendi.

Süper Lig 20.Hafta Maç Programı;