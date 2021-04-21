Galatasaray 90+6 da beraberliği kurtardı

Süper Lig 36. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor,ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmada daha istekli ve etkili olan taraf Trabzonspor oldu.İlk yarı golsüz kapandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 76. dakikada Trabzonspor Edgar ile 1-0 öne geçti.Bu dakikadan sonra Galatasaray oyuna ağırlığını koydu ve gol aramaya başladı.Galatasaray'ın beklediği gol 90+6 da geldi.90+6. dakikada Galatasaray, Emre Akbaba ile beraberliği yakaladı.Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 66'ya, Trabzonspor da 60'a çıkardı.37. hafta maçlarında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor deplasmanına giderken, Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük ile oynayacak.

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 46 Halil Dervişoğlu), Gedson Fernandes (Dk. 54 Emre Akbaba), Emre Kılınç (Dk. 83 Arda Turan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 76 Oğulcan Çağlayan), Babel (Dk. 83 Ömer Bayram)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Baker, Djaniny (Dk. 89 Afobe), Bakasetas (Dk. 89 Kamil Ahmet Çörekçi), Nwakaeme (Dk. 77 Abdülkadir Ömür), Ekuban (Dk. 86 Flavio)

Goller: Dk. 76 Edgar Ie (Trabzonspor), Dk. 90+6 Emre Akbaba (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 27 Edgar Ie, Dk. 60 Bakasetas, Dk. 65 Hugo (Trabzonspor), Dk. 56 Marcao (Galatasaray)