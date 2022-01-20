Galatasaray'a evinde ağır yaralı

Süper Lig Ahmet Çalık Sszonu 22. hafta maçında Galatasaray evinde Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi.Son 10 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen Galatasaray, Kasımpaşa maçından da yenik ayrıldı.Galatasaray aldığı bu yenilgi ile düşme hattına bir adım daha yaklaştı.Karşılaşmanın 39. dakikasında Galatasaray, Halil Dervişoğlu ile 1-0 öne geçti.45. dakikada Kasımpaşa, Ryan Donk ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 52. dakikada Kasımpaşa'da Michal Travnik sarı kart gördü.60. dakikada Kasımpaşa, Umut Bozok ile skoru 2-1 yaptı.90. dakikada Kasımpaşa, Kevin Varga ile durumu 3-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray evinde Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi.Bu sonuçla Galatasaray, yeni teknik direktörleri Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 2. maçtan da mağlubiyet ile ayrıldı.

Galatasaray: İsmail, Yedlin, Alpaslan, Van Aanholt, Kerem, Ömer, Morutan, Nelsson, Cicaldau, Marcao, Halil

Kasımpaşa: Ertuğrul, Tarkan, Donk, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut Bozok

Süper Lig 22. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 22. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 23. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF