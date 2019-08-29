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Galatasaray'a zorlu rakipler çıktı

 Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde zorlu rakipler çıktı. 

Galatasaray'a zorlu rakipler çıktı

 Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde zorlu rakipler çıktı. 

29 Ağustos 2019 Perşembe 20:01
Galatasaray'a zorlu rakipler çıktı

Galatasaray'a zorlu rakipler çıktı

 Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde zorlu rakipler çıktı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Sarı kırmızılı temsilcimiz A Grubu'nda PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile eşleşti.

İlk hafta maçları 17-18 Eylül'de

"Devler Ligi"nde grup maçları 17-18 Eylül'de başlayıp 10-11 Aralık'ta sona erecek.

Geçen sezon İngiliz ekibi Liverpool'un mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 30 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

A GRUBU

Paris Saint-Germain
Real Madrid
Club Brugge
Galatasaray 


B GRUBU

Bayern Münih
Tottenham
Olympiakos
Kızılyıldız

C GRUBU

Manchester City
Shakhtar Donetsk
Dinamo Zagreb
Atalanta

D GRUBU

Juventus
Atletico Madrid
Bayer Leverkusen
Lokomotiv Moskova
 

E GRUBU

Liverpool
Napoli
Salzburg
Genk
 

F GRUBU

Barcelona

Borussia Dortmund
Inter
Slavia Prag


G GRUBU
Zenit
Benfica
Lyon
Leipzig
 

H GRUBU

Chelsea
Ajax
Valencia

Lille

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray
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