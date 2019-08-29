Galatasaray'a zorlu rakipler çıktı
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde zorlu rakipler çıktı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Sarı kırmızılı temsilcimiz A Grubu'nda PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile eşleşti.
İlk hafta maçları 17-18 Eylül'de
"Devler Ligi"nde grup maçları 17-18 Eylül'de başlayıp 10-11 Aralık'ta sona erecek.
Geçen sezon İngiliz ekibi Liverpool'un mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 30 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
A GRUBU
Paris Saint-Germain
Real Madrid
Club Brugge
Galatasaray
B GRUBU
Bayern Münih
Tottenham
Olympiakos
Kızılyıldız
C GRUBU
Manchester City
Shakhtar Donetsk
Dinamo Zagreb
Atalanta
D GRUBU
Juventus
Atletico Madrid
Bayer Leverkusen
Lokomotiv Moskova
E GRUBU
Liverpool
Napoli
Salzburg
Genk
F GRUBU
Barcelona
Borussia Dortmund
Inter
Slavia Prag
G GRUBU
Zenit
Benfica
Lyon
Leipzig
H GRUBU
Chelsea
Ajax
Valencia
Lille