Galatasaray ağır yara aldı, Galatasaray 3 - Gaziantep 3

Galatasaray evinde 10 kişi tamamladığı karşılaşmada 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ciddi yara aldı..3. dakikada Falcao, ceza sahası içinden bomboş pozisyonda etkili bir vuruş yapamayınca top kalecide kaldı. Bu pozisyondan üç dakika sonra Güray, arka direkte topu ıska geçerek inanılmaz bir pozisyondan yararlanamadı. Gaziantep 17. dakikada Djilobodji ile 1-0 öne geçti. Gaziantep, 20. dakikada Okan'ın Kenan'a yaptığı müdahale sonrası penaltı kazandı. Ancak VAR uyarısı sonrası penaltı, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 35. dakikada Onyekuru'nun boş kaleye gönderdiği topu Kana Bıyık son anda çizgiden çıkardı. Galatasaray, 36. dakikada Falcao ile beraberliği yakaladı. Galatasaray, 40. dakikada Belhanda ile 2-1 öne geçti. İlk yarı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Ahmet Çalık, son adamı düşürdüğü gerekçesiyle 55. dakikada kırmızı kart gördü. Galatasaray, 66. dakikada Feghouli ile farkı ikiye çıkardı. Gaziantep FK, 78. dakikada Twumasi ile farkı bire indirdi.Gaziantep FK, 105. dakikada Maxim'in penaltısı ile beraberliği yakaladı.

GALATASARAY: Okan, Mariano, Ahmet, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Emre, Feghouli, Onyekuru, Falcao.

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

GAZİANTEP FK: Günay, Mehmet Erdem, Tosca, Djilobodji, Kana-Bıyık, Oğuz, Jefferson, Güray, Maxim, Kenan, Kayode

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica