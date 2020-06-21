Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Galatasaray ağır yara aldı, Galatasaray 3 - Gaziantep 3

Galatasaray evinde 10 kişi tamamladığı karşılaşmada 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ciddi yara aldı..

21 Haziran 2020 Pazar 22:44
Galatasaray ağır yara aldı, Galatasaray 3 - Gaziantep 3

Galatasaray ağır yara aldı, Galatasaray 3 - Gaziantep 3

   Galatasaray evinde 10 kişi tamamladığı karşılaşmada 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ciddi yara aldı..3. dakikada Falcao, ceza sahası içinden bomboş pozisyonda etkili bir vuruş yapamayınca top kalecide kaldı. Bu pozisyondan üç dakika sonra Güray, arka direkte topu ıska geçerek inanılmaz bir pozisyondan yararlanamadı. Gaziantep 17. dakikada Djilobodji ile 1-0 öne geçti. Gaziantep, 20. dakikada Okan'ın Kenan'a yaptığı müdahale sonrası penaltı kazandı. Ancak VAR uyarısı sonrası penaltı, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 35. dakikada Onyekuru'nun boş kaleye gönderdiği topu Kana Bıyık son anda çizgiden çıkardı. Galatasaray, 36. dakikada Falcao ile beraberliği yakaladı. Galatasaray, 40. dakikada Belhanda ile 2-1 öne geçti. İlk yarı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Ahmet Çalık, son adamı düşürdüğü gerekçesiyle 55. dakikada kırmızı kart gördü. Galatasaray, 66. dakikada Feghouli ile farkı ikiye çıkardı. Gaziantep FK, 78. dakikada Twumasi ile farkı bire indirdi.Gaziantep FK, 105. dakikada Maxim'in penaltısı ile beraberliği yakaladı.

GALATASARAY: Okan, Mariano, Ahmet, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Emre, Feghouli, Onyekuru, Falcao.

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

GAZİANTEP FK: Günay, Mehmet Erdem, Tosca, Djilobodji, Kana-Bıyık, Oğuz, Jefferson, Güray, Maxim, Kenan, Kayode

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayGaziantep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konyaspor 2-2 Sivasspor
Konyaspor 2-2 Sivasspor
Kasımpaşa 2 - Fenerbahçe 0
Kasımpaşa 2 - Fenerbahçe 0
Beşiktaş'tan gol şov
Beşiktaş'tan gol şov
Kayserispor 2-  Gençlerbirliği 0
Kayserispor 2-  Gençlerbirliği 0
Akhisarspor’da corona virüsü şoku
Akhisarspor’da corona virüsü şoku
Başakşehir Ankara deplasmanından lider döndü
Başakşehir Ankara deplasmanından lider döndü
Lider Trabzonspor kupada Fenerbahçe'yi eleyerek finale adını yazdırdı
Lider Trabzonspor kupada Fenerbahçe'yi eleyerek finale adını yazdırdı
Dünya futbola kavuşurken Messi oyuna dönüşünü anlatıyor
Dünya futbola kavuşurken Messi oyuna dönüşünü anlatıyor
Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı Lig yarışının dışına attı
Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı Lig yarışının dışına attı
Ayhancan Güven’den büyük zafer
Ayhancan Güven’den büyük zafer

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim