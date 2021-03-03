Galatasaray ağır yara aldı
Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray ligin son sırasındaki MKE Ankaragücü deplasmanında hem 3 puandan hemde golcüsü Mostafa'dan oldu.Karşılaşmayı 2-1 kaybederek şampiyonluk yarışında yara alan sarı kırmızılılar, golcüleri Mostafa'nın direk kırmızı kart alması sebebiyle de golcüsünden oldu.
Karşılaşmada ilk tehlikeli atak 22. dakikada Onyekuru'dan geldi.Onyekuru kafa vuruşunu Korcan, önledi.34. dakikada Galatasaray, Emre Kılınç'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yan filelerde kaldı.45. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Hakem Halil Umut Meler, ceza alanı içinde Arda Turan'ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.45+1. dakikada İbrahim Akdağ MKE Ankaragücü'nü 1-0 öne geçirdi.İlk yarı bu skorla sona erdi.
Bu galibiyetin ardından puanını 23'e yükselten ev sahibi MKE Ankaragücü 19. sıraya yerleşirken, Galatasaray ise 57 puanla kendisine 2. sırada yer buldu.
Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Ante, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri, Alper, Geraldo, Lobjanidze, Borven
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Donk, Ömer, Etebo, Gedson, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa