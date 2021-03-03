Galatasaray ağır yara aldı

Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray ligin son sırasındaki MKE Ankaragücü deplasmanında hem 3 puandan hemde golcüsü Mostafa'dan oldu.Karşılaşmayı 2-1 kaybederek şampiyonluk yarışında yara alan sarı kırmızılılar, golcüleri Mostafa'nın direk kırmızı kart alması sebebiyle de golcüsünden oldu.

Karşılaşmada ilk tehlikeli atak 22. dakikada Onyekuru'dan geldi.Onyekuru kafa vuruşunu Korcan, önledi.34. dakikada Galatasaray, Emre Kılınç'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yan filelerde kaldı.45. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Hakem Halil Umut Meler, ceza alanı içinde Arda Turan'ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.45+1. dakikada İbrahim Akdağ MKE Ankaragücü'nü 1-0 öne geçirdi.İlk yarı bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 55. dakikada Saba Lobzhanidze, MKE Ankaragücü'nü 2-0 öne geçiren golü atttı.57. dakikada Mostafa Mohamed, İbrahim Akdağ ile girdiği ikili mücadelede yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.90+2. dakikada Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın maçta tek golünü attı ve skoru 2-1 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca MKE Ankaragücü,karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Bu galibiyetin ardından puanını 23'e yükselten ev sahibi MKE Ankaragücü 19. sıraya yerleşirken, Galatasaray ise 57 puanla kendisine 2. sırada yer buldu.

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Ante, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri, Alper, Geraldo, Lobjanidze, Borven

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Donk, Ömer, Etebo, Gedson, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa