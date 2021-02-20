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Galatasaray Alanya deplasmanından 3 puanla dönüyor

Spor Toto Süper lideri Galatasaray, 26. hafta mücadelesinde deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi.

20 Şubat 2021 Cumartesi 21:14
Galatasaray Alanya deplasmanından 3 puanla dönüyor

Galatasaray Alanya deplasmanından 3 puanla dönüyor

   Spor Toto Süper lideri Galatasaray, 26. hafta mücadelesinde deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi.Galatasaray,bu sonuçla şampiyonluk yürüşünü sürdürdü.Maça etkili başlayan konuk ekip Galatasaray, Mostafa Mohamed ve Henry Onyekuru ile yakaladığı fırsatları gole çeviremezken, perde 18. dakikada açıldı. Alanyaspor’un direğe takıldığı pozisyonun dönüşünde rakip savunmayı hazırlıksız yakalayan Galatasaray, Yedlin’in harika pasında Emre Kılınç ile golü buldu ve 1-0 öne geçti.

   İkinci yarıda oyunun genel hakimi ev sahibi Alanyaspor olsa da, Çağdaş Atan’ın öğrencileri net fırsat yaratmakta zorlandı. Maç boyunca yüzde %69,9 oranla topa sahip olan Alanyaspor’un tüm çabalarına rağmen, Fatih Terim’in takımı savunmada açık vermeyince mücadele 1-0 sarı kırmızılı ekibin üstünlüğü ile sona erdi. Maç boyunca %30 oranla topa sahip olan sarı kırmızılıların maçtaki isabetli tek şutu golle sonuçlanırken, Fernando Muslera, Alanyaspor karşısında bu sezon en fazla kurtarış yaptığı Süper Lig maçını oynadı.

   Bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkartan Galatasaray, puanını 54 yaptı ve liderlik koltuğundaki yerini korudu. Kupada elediği rakibine kendi evinde yenilen Alanyaspor ise, ligde 6 maç sonra mağlubiyetle tanışarak 42 puanda kaldı. Sarı kırmızılı ekip 27 Şubat’ta sahasında Erzurumspor’u konuk ederken, Alanyaspor aynı gün deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAytemiz Alanyaspor
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