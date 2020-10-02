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Galatasaray Avrupa defterini erken kapattı

Galatasaray deplasmanda Rangers'a 2-1 yenilerek Avrupa defterini kapattı.

02 Ekim 2020 Cuma 19:13
Galatasaray Avrupa defterini erken kapattı

Galatasaray Avrupa defterini erken kapattı

   Galatasaray deplasmanda Rangers'a 2-1 yenilerek Avrupa defterini kapattı.UEFA Avrupa Ligi’ne katılmak için eleme oynayan Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı İskoç ekibi Rangers’a 2-1 mağlup oldu ve Avrupa defterini erken kapattı.İlk yarısı golsüz biten mücadelede ev sahibi ekip, 52. Arfield'in golüyle 1-0 öne geçti. Golün şokunu atlamadan İskoç ekibi Tavernier ile farkı ikiye çıkardı. Temsilcimiz Galatasaray 87. dakikada Marcao ile umutlansa da mücadelede başka gol olmadı ve Galatasaray Avrupa'ya veda etti.

   Karşılaşmanın 11. dakikasında Sol kanattan Barisic'in kullandığı köşe vuruşunda Goldson, penaltı noktasında kafa vuruşu yaptı. Luyindama kaleye gitmekte olan topu son anda kornere gönderdi ve mutlak bir golü önledi.19. dakikada Babel'in ortasında arka direkte topla buluşan Feghouli'nin vuruşunda top auta gitti.İlk yarı golsüz kapandı.

   İkinci yarıda 52. dakikada Rangers, Arfield'ın golüyle 1-0 öne geçti. Hagi'nin pasıyla ceza sahası içinde kaleci Fatih ile karşı karşıya kalan Arfield, sağ ayağının dışı ile yaptığı vuruşla topu filelere gönderiyor.59. dakikada Rangers, Tavernier'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.87. dakikada Galatasaray Marcao'nun golüyle skoru 2-1 yaptı.Ancak bu sonuç Galatasaray'a yetmedi.Galatasaray karşılaşmayı 2-1 kaybetti ve Avrupa defterini kapattı.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayRangers
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