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Galatasaray Avrupa defterini kapattı

Deplasmanda Paris Saint Germain'e 5-0 gibi farklı bir sonuçla yenilen Galatasaray Avrupa Lig'ine erken veda etti.

12 Aralık 2019 Perşembe 07:30
Galatasaray Avrupa defterini kapattı

Galatasaray Avrupa defterini kapattı

  Deplasmanda Paris Saint Germain'e 5-0 gibi farklı bir sonuçla yenilen Galatasaray Avrupa Lig'ine erken veda etti.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nun son maçında Galatasaray deplasmanda Paris Saint Germain'e 5-0 mağlup oldu ve oldukça sıkıntılı geçen Devler Ligi macerasında grubu 2 puanla son sırada noktaladı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edebilmek için mutlak galibiyet elde etmesi gereken Galatasaray, zorlu deplasmanda eksik kadrosuyla farklı kaybetti.

Liderliği önceden garantilemiş olan PSG'nin golleri Icardi (32'), Sarabia (35'), Neymar (47'), Mbappe (63') ve penaltıdan 85'te Cavani'den geldi.

STAT: Parc Des Princes

HAKEMLER: Istvan Kovacs, Florin Marinescu, Ovidiu Artene

PARIS SAINT-GERMAIN: Rico- Kouassi (Dk. 76 Verratti), Marquinhos, Diallo, Kurzawa, Paredes, Sarabia, Bernat (Dk. 75 Kehrer), Neymar, Mbappe, Icardi (Dk. 68 Cavani)

GALATASARAY: Muslera- Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Seri (Dk. 41 Selçuk İnan), Lemina, Nzonzi (Dk. 72 Şener Özbayraklı), Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor (Dk.62 Falcao)

GOLLER: Dk. 32 Icardi, Dk. 35 Sarabia, Dk. 47 Neymar, Dk. 63 Mbappe, Dk. 84 (P) Cavani (Paris Saint-Germain)

SARI KARTLAR: Kurzawa (Paris Saint-Germain) – Belhanda, Nzonzi, Falcao, Muslera, Selçuk İnan, Lemina (Galatasaray)

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