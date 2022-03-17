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Galatasaray Avrupa'ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray, Nef Stadyumu’nda Barcelona’ya 2-1 yenildi.

17 Mart 2022 Perşembe 23:25
Galatasaray Avrupa'ya veda etti

Galatasaray Avrupa'ya veda etti

   UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray, Nef Stadyumu’nda Barcelona’ya 2-1 yenildi.İspanya’dan 0-0 beraberlikle avantajlı dönen Galatasaray, İstanbul’da öne geçtiği maçta rakibine mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti.Bu sonuçla, bu sezon Avrupa Ligi’nde ilk mağlubiyetini alan Galatasaray, Son 16 Turu’nda elenmiş oldu. Barcelona ise çeyrek finale yükselen ekip oldu.Galatasaray,  28. dakikada Marcao ile 1-0 öne geçti. Barcelona bu gole 37. dakikada karşılık verdi. Ferran Torres’in pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Pedri iki rakibini geçerek yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu.İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısı adeta golle başladı. 49. dakikada Pierre Aubameyang, Barcelona’ı öne geçirdi.Ceza yayı gerisinde topu önünde bulan Sergio Busquets bekletmeden yerden vuruşunu yaptı. Savunmadan seken topu Inaki Pena son anda ayağı ile çıkarttı. Altıpas sol çaprazına açılan topu Pedri topu tamamlamak istedi ancak Inaki Pena tekrar çıkartmayı başardı. Sağ kale direğine doğru açılan topu savunmamız uzaklaştıramayınca Frenkie De Jong’un pası ile altıpas çizgisi gerisinde topla buluşan Pierre Aubameyang,skoru 2-1 yaptı.Kalan dakikalarda iki takım da gol atmayı başaramayınca mücadele 2-1 Barcelona’nın üstünlüğü ile sona erdi.

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Son Güncelleme: 17.03.2022 23:32
Anahtar Kelimeler:
GalatasaraBarcelona
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