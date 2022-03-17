Galatasaray Avrupa'ya veda etti
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray, Nef Stadyumu’nda Barcelona’ya 2-1 yenildi.İspanya’dan 0-0 beraberlikle avantajlı dönen Galatasaray, İstanbul’da öne geçtiği maçta rakibine mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti.Bu sonuçla, bu sezon Avrupa Ligi’nde ilk mağlubiyetini alan Galatasaray, Son 16 Turu’nda elenmiş oldu. Barcelona ise çeyrek finale yükselen ekip oldu.Galatasaray, 28. dakikada Marcao ile 1-0 öne geçti. Barcelona bu gole 37. dakikada karşılık verdi. Ferran Torres’in pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Pedri iki rakibini geçerek yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu.İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi.
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