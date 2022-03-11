Galatasaray,Barcelona'dan istediğini aldı
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı.İspanya'da büyük bir mücadele ortaya koyan Galatasaray İstanbul'a tur için büyük umutlarla döndü.Dev maçın rövanşı 17 Mart Perşembe İstanbul’da oynanacak. Galatasaray’a tur için tek farklı galibiyet yetecek.
Karşılaşmanın ilk yarısı Barcelona'nın oyun üstünlüğüyle geçti.Barcelona ilk isabetli şutunu 27. dakikada Memphis Depay'ın serbest vuruştan çektiği şutu Inaki Pena kurtardı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına Barcelona 3 değişiklikle başladı.Önce Busquest'le şansını deneyen Barcelona, Frankie De Jong'ın şutuyla tehlike yarattı.
Galatasaray, 68. dakikada Mostafa Mohamed yerine oyuna giren Bafetimbi Gomis topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı.Karşılaşma golsüz sona erdi.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 17 Mart Perşembe günü Nef Stadı'nda olacak.