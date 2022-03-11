Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul -1°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Galatasaray, Barcelona'dan istediğini aldı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı.İ

11 Mart 2022 Cuma 11:46
Galatasaray, Barcelona'dan istediğini aldı

Galatasaray,Barcelona'dan istediğini aldı

   UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı.İspanya'da büyük bir mücadele ortaya koyan Galatasaray İstanbul'a tur için büyük umutlarla döndü.Dev maçın rövanşı 17 Mart Perşembe İstanbul’da oynanacak. Galatasaray’a tur için tek farklı galibiyet yetecek.

   Karşılaşmanın ilk yarısı Barcelona'nın oyun üstünlüğüyle geçti.Barcelona ilk isabetli şutunu 27. dakikada Memphis Depay'ın serbest vuruştan çektiği şutu Inaki Pena kurtardı.

    Temsilcimiz, Galatasaray ilk tehlikeli atağını Kerem Aktürkoğlu ile buldu. Milli yıldız sol kanattan hızlı çıkarak topu Barcelona yarı sahasına kada sürdü. Kerem'in şutu Eric Garcia'ya çarptı ve top kornere çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona edi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısına Barcelona 3 değişiklikle başladı.Önce Busquest'le şansını deneyen Barcelona, Frankie De Jong'ın şutuyla tehlike yarattı. 

Galatasaray, 68. dakikada Mostafa Mohamed yerine oyuna giren Bafetimbi Gomis topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı.Karşılaşma golsüz sona erdi.

  İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 17 Mart Perşembe günü Nef Stadı'nda olacak.

Son Güncelleme: 11.03.2022 14:06
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBarcelona
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş 2 -M.Başakşehir 2
Beşiktaş 2 -M.Başakşehir 2
Müthiş maçın galibi yok; Fenerbahçe 1 - Trabzonspor 1
Müthiş maçın galibi yok; Fenerbahçe 1 - Trabzonspor 1
Galatasaray’dan kritik puan kaybı | İH Konyaspor 2- Galatasaray 0
Galatasaray’dan kritik puan kaybı | İH Konyaspor 2- Galatasaray 0
Kasımpaşa 1 - Fenerbahçe 2
Kasımpaşa 1 - Fenerbahçe 2
Galatasaray 4 - Ç.Rizespor 2
Galatasaray 4 - Ç.Rizespor 2
DG Sivasspor 2 - Beşiktaş 3
DG Sivasspor 2 - Beşiktaş 3
Nefes kesen maçın galibi Trabzonspor
Nefes kesen maçın galibi Trabzonspor
Fenerbahçe Avrupa defterini de kapattı
Fenerbahçe Avrupa defterini de kapattı
Penaltı düellosu Aslan'ın | Göztepe 2 - Galatasaray 3
Penaltı düellosu Aslan'ın | Göztepe 2 - Galatasaray 3
Fenerbahçe 2 - A.Hatayspor 0
Fenerbahçe 2 - A.Hatayspor 0

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim