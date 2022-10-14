Galatasaray-Beşiktaş

Galatasaray-Beşiktaş maç biletleri fanatikler tarafından yoğun ilgi görmektedir. Galatasaray Türk Telekom Stadyumu bu karşılaşamaya ev sahipliği yapacaktır. 5 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 20:00' da oynanacak bu derbi için futbol severler nefeslerini tutmakta. Bu derbi için bilet araştırmaları ise fanatik taraftarlarca yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Derbi için oldukça uzun bir zaman olmasına rağmen biletlerin ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. 5 Kasım Cumartesi günü sarı kırmızılar, Kara Kartal'ı kendi evinde misafir edecektir. Galatasaray evinde ağırladığı Beşiktaş'ı yenmek ve 3 puanı alarak rahat bir hafta geçirmek istemektedir. Beşiktaş ise deplasman stresine girmeden 3 puanı alarak evine dönmek istemektedir. Bu derbi için futbolseverler şimdiden heyecanlı bir bekleyiş içine girmiştir.

Cumartesi gecesi oynanacak olan bu derbi için şimdiden bilet fiyatları için futbolseverler şimdiden araştırma yapmaya başlamıştır. Galatasaray-Beşiktaş bilet fiyatları son günlerde en çok araştırılan konular arasına girmeyi başarmıştır. Derbi maçına bilet bulamayan fanatikler ekranların başlarında tek yürek olup takımlarına destek vereceklerdir. Bu derbiye bilet alabilmek için pasolig kartını aktif olarak kullanmak gerekmektedir. Galatasaray- Beşiktaş derbisini canlı izlemek isteyen kişilerin Galatasaray pasoliglerinin bulunması gerekmektedir. Beşiktaş pasoligi bulunan kişiler bu derbi için bilet alamayacaklardır. İl Güvenlik Kurulu tarafından alınan bu karar doğrultusunda Beşiktaş pasoligi olan futbol severlerin Türk Telekom'a girmesine imkân verilmemektedir.

Galatasaray-Beşiktaş Maç Bileti Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Galatasaray-Beşiktaş maç bileti konusunda acele davranan futbolseverler maçı canlı izleyebilmek için oldukça büyük çaba sarf etmektedirler. Bu derbi için biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmamıştır. Ancak futbol severlerin gözü satışa çıkarılacak olan biletlerde. Büyük bir heyecan ve tutuklu ile bilet alıp takımlarını desteklemek istemektedirler.

Galatasaray ve Beşiktaş arasında bugüne kadar toplam 348 maç oynanmıştır. Bu iki takım arasındaki ilk maç 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanmıştır. İlk maçı kazananı 2-0 ile Beşiktaş olmuştur. Beşiktaş için ilk gölü Refik Osman Top atarak futbol tarihine geçmiştir. Galatasaray için ilk gölü Mehmet Leblebi atmıştır.

Galatasaray-Beşiktaş Maç Bilet Fiyatları

Galatasaray-Beşiktaş bilet fiyatları maça günler kala öncesinden futbolseverler tarafından en fazla merak edilen konular arasında yer almaktadır. Futbolseverler takımlarını desteklemek adına bilet almak için biletlerin satışa çıkacağı günü dört gözle beklemektedir. Bilet fiyatları seçilecek yere göre değişiklik gösterebilir.

Galatasaray-Beşiktaş maç günü Galatasaray takımında cezalı ya da sakat oyuncu bulunmamaktadır. Ancak Beşiktaş'ın dört oyuncusu sakattır. Bunlar; Dele Alli, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal ve Welinton'dur. Bu Beşiktaş için büyük bir motive kaybıdır. Üstelik deplasman maçında sakatlarla çıkmak, Siyah-beyazlı takım için büyük stres yaratmaktadır. Derbi maçlarında deplasman taraftar yasağı getirildiği için siyah-beyazlılar taraftarından mahrum bir şekilde sahaya çıkacaktır. Bu durum siyah-beyazlılar için dezavantaj sayılabilir.

Galatasaray-Beşiktaş Maçı Ne Zaman?

Galatasaray-Beşiktaş maç bileti ne zaman satışa çıkacağı iki tarafın taraftarları tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Derbiye daha çok zaman olduğu için maç biletleri henüz satışa sunulmamıştır. Maç ile ilgili bilinen maçın Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda 5 Ekim günü saat 20:00'da oynanacağıdır. Maç kadrosu, maçı kimin yöneteceği be yardımcı hakemlerin kim olacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmamıştır.

Galatasaray-Beşiktaş bilet fiyatları da henüz açıklanmayan bir diğer konudur. Maç biletleri satışa sunulmadığı için fiyat konusu da henüz netleşmeyen konular arasında yer almaktadır. 5 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'da oynanacak olan derbi Süper Lig 13.hafta maçları arasında yer almaktadır.