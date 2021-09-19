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Galatasaray bu sezon ilk yenilgisini evinde aldı

 Süper Lig 5. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor'a 1-0 yenildi.

19 Eylül 2021 Pazar 17:32
Galatasaray bu sezon ilk yenilgisini evinde aldı

Galatasaray bu sezon ilk yenilgisini evinde aldı

   Süper Lig 5. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor'a 1-0 yenildi.Karşılaşmaya Alanyaspor son derece istekli ve baskılı bir futbolla başladı.30. dakikadan sonra Galatasaray oyunda dengeyi kurdu ve üstünlüğü ele aldı.41. dakikada Alanyaspor'da Emre Akbaba sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısına Galatasaray 3 değşiklikle başladı.Galatasaray'da Morutan, Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı oyundan çıkarlarken Mostafa Mohamed, Sofiane Feghouli ve Emre Kılınç oyuna girdiler.47. dakikada Alanyaspor'da Diedhiou sarı kart gördü.55. dakikadaAlanyaspor'da Fatih Aksoy sarı kart gördü.71. dakikada Alanyaspor'da Davidson ve Diedhiou oyundan çıkarlarken Candeias ve Khouma Babacar oyuna girdiler.73. dakikada DeAndre Yedlin, oyundan çıkarken taraftarlardan tepki görürken yerine Ömer Bayerm oyuna girdi.77. dakikada Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, yerini Ryan Babel'e bıraktı.83. dakikada Alanyaspor'da Serkan Kırıntılı, sarı kart gördü.85. dakikada Alanyaspor'da Emre Akbaba'nın yerine Efkan Bekiroğlu oyuna girdi.87. dakikada Alanyaspor,  Candeias ile 1-0 öne geçti.Karşılaşamdan Alanyaspor 1-0 galip ayrıdlı.

     Bu sonuçla Galatasaray 8 puanda kalırken, Alanyaspor  puanını 9 puana çıkardı.6. hafta maçlarında Galatasaray 22.09.2021 Çarşamba günü saat 20.00'de Kayserispor ile deplasmanda oynarken, Alanyaspor 23.09.2021 Perşembe günü saat 20.00'de Kasımpaşa ile oynayacak.

Galatasaray:Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Patrick van Aanholt, Christian Luyindama, Taylan Antalyalı, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör:Fatih Terim

Alanyaspor:Serkan Kırıntılı, Nemanja Milunovic, Fatih Aksoy, Juanfran, Cristian Borja, Umut Güneş, Efecan Karaca, Chidozie Awaziem, Emre Akbaba, Davidson,Famara Diedhiou

Teknik Direktör:Bülent Uygun

Son Güncelleme: 19.09.2021 17:46
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAlanyaspor
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