Galatasaray'da öncelik kiralama | Nzonzi'yi KAP'a bildirdi



İtalya'nın güçlü ekibi AS Roma'nın ünlü oyuncu Nzonzi için Galatasaray resmi görüşmelere başladı. Bir süredir Nkemboanza Nzonzi'nin transferiyle ilgili ön görüşmelerin sürdüğü iddia edilmişti. Galatasaray Kulübü, transfer yerine kiralama yöntemini tercih ettiğini açıkladı.



Galatasaray, Nzonzi'nin transferi için AS Roma ile görüşmelere başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Steven Mike Christopher Nkemboanza Nzonzi'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.