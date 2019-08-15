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Galatasaray'da öncelik kiralama | Nzonzi'yi KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcu Steven Nzonzi'yi kiralamak için AS Roma ile pazarlık masasına oturdu..

Galatasaray'da öncelik kiralama | Nzonzi'yi KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcu Steven Nzonzi'yi kiralamak için AS Roma ile pazarlık masasına oturdu..

15 Ağustos 2019 Perşembe 08:04
Galatasaray'da öncelik kiralama | Nzonzi'yi KAP'a bildirdi


İtalya'nın güçlü ekibi AS Roma'nın ünlü oyuncu Nzonzi için Galatasaray resmi görüşmelere başladı. Bir süredir Nkemboanza Nzonzi'nin transferiyle ilgili ön görüşmelerin sürdüğü iddia edilmişti. Galatasaray Kulübü, transfer yerine kiralama yöntemini tercih ettiğini açıkladı. 


Galatasaray, Nzonzi'nin transferi için AS Roma ile görüşmelere başladı. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Steven Mike Christopher Nkemboanza Nzonzi'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi. 

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