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Galatasaray'da şok ayrılık
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Galatasaray'da şok ayrılık

 Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışından erken kopan, Türkiye Kupası’na veda eden Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı.

10 Ocak 2022 Pazartesi 14:17
Galatasaray'da şok ayrılık

Galatasaray'da şok ayrılık

   Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışından erken kopan, Türkiye Kupası’na penaltı atışları ile veda eden Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı.Böylece sarı kırmızılılarda 4. Fatih Terim dönemi sona ermiş oldu.Bugün, Galatasaray’da Başkan Burak Elmas ile Teknik Direktör Fatih Terim, Nef Stadyumu'nda görüşme gerçekleştirdi. 15 dakika süren toplantıda durum değerlendirmesi yapıldıktan sonra ayrılık kararı çıktı.Galatasaray’da Burak Elmas’ın başkan olmasının ardından sözleşmesini uzatan Fatih Terim, kadroya genç isimler transfer etti. Avrupa Ligi’nde gruptan lider çıkan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’de ise 20. hafta sonunda Trabzonspor’un 22 puan gerisinde kaldı. Sarı-kırmızılı takım ayrıca Ziraat Türkiye Kupası’nda TFF 1. Lig ekibi Denizlispor’a taraftarı önünde penaltılarla elendi.

Son Güncelleme: 10.01.2022 14:21
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFatih Terim
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