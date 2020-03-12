Galatasaray'dan İBB''den coronovirüs önlem talebi

Galatasray hafta sonu oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesi İBB'den coronovirüsüne karşı önlem alınmasını talep etti.Galatasaray, Beşiktaş ile oynanacak derbi maç öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) corona virüsüne önlem alınması için talepte bulundu.

Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maç öncesi Türk Telekom Stadyumu’nda corona virüsü önlemi alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ungun, Galatasaray’ın talebi üzerine stadyumun temizleneceğini duyurdu.

Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Galatasaray Spor Kulübü’nün talebi üzerine bu pazar günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin tüm kapalı alanları, cumartesi günü İBB Hijyen ekiplerince dezenfekte edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.

İşte Murat Ongun’un Twitter hesabından yaptığı paylaşım:

(Skor)