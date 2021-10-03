Galatasaray'dan muhteşem dönüş

Süper Lig 8. Hafta kapanış maçında Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'a 3-2 yenildi.Karşılaşmanın henüz 5. Dakikasında Galatasaray, Mostafa Mohamed ile 1-0 öne geçti.17. dakikada Çaykur Rizespor, Joel Pohjanpalo ile skoru 1-1 yaptı.26. dakikada Çaykur Rizespor, Joel Pohjanpalo skoru 2-1 yaptı.32. dakikada Galatasaray’da Alpaslan Öztürk sarı kart gördü.37. dakikada Çaykur Rizespor’da Erik Sabo sarı kart gördü.42. dakikada Galatasaray’da Mostafa Mohamed sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısına Galatasaray iki değişiklikle başladı.Taylan Antalyalı ve Patrick van Aanholt oyundan çıkarken yerine Halil Dervişoğlu ve Ömer Bayram girdiler.54. dakikada Galatasaray’da Halil Dervişoğlu’nun sert şutunu kaleci Gökhan Akkan kurtardı.58. dakikada Çaykur Rizespor’da Selim Ay sarı kart gördü.60. dakikada Galatasaray, Halil Dervişoğlu ile yine yüzde yüzlük gol fırsatından yararlanamadı.61. dakikada Çaykur Rizespor’da kaleci Gökhan Akkan sakatlandı ve oyuna devam edemedi.Kaleye yedek kaleci Tarık Çetin geçti.62. dakikada Çaykur Rizespor’da Eric Sabo ve Umar Aminu oyundan çıkarken, Yannick Bolasie ve Lebogang Phiri oyuna girdi.65. dakikada Galatasaray’da Ömer Bayram sarı kart gördü.Maçın 68. Dakikasında Çaykur Rizespor’da Yannick Bolasie sarı kart gördü.72. dakikada Galatasaray’da Sofiane Feghouli, yerini Kerem Aktürkoğlu’na bıraktı.75. dakikada Galatasaray, Mostafa Mohamed ile skoru 2-2 yaptı. 85. Dakikada Çaykur Rizespor’da Cemali Sertel oyundan çıkarken, yerine Alberk Kaç oyuna firdi.86. Dakikada Galatasaray’da Berkan Kutlu kırmızı kart gördü ve Çaykur Rizespor penaltı kazandı.87. dakikada kazanılan penaltı atışını Çaykur Rizespor’da Fernando Boldrin dışarıya attı.90. dakikada Çaykur Rizespor'da Tarık Çetin sarı kart grödü.100. dakikada Galatasaray, Olimpiu Morutan ile skoru 3-2 yaptı.Karşılaşamyı Galatasaray 3-2 kazandı.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor 1 puanda kalırken, Galatasaray 14 puana çıktı.Süper Lig 9. Hafta maçında Galatasaray evinde İttifak Holding Konyaspor ile oynarken, Çaykur Rizespor, Giresun deplasmanına gidecek.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Sebastian Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Damjan Djokovic, Tyler Boyd, Fernando Boldrin, Bryan Dabo, Umar Aminu, Erik Sabo,Joel Pohjanpalo

Teknik Direktör:Hamza Hamzaoğlu

Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed

Tekknik Direktör:Fatih Terim

Süper Lİg 8. hafta puan tablosu;

Süper Lİg 8. hafta toplu maç sonuçları;

Süper Lİg 9. hafta maç programı;

Tablolar:TFF