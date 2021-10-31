Galatasaray'dan son derece kıymetli üç puan

Süper Lig 11. hafta maçında Galatasaray evinde Gaziantep FK'nü 2-0 yendi.Rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yenildiği hafta Galatasaray aldığı bu galibiyetle puan farkını kapadı.Karşılaşmanın 26. dakikasında Gaziantep FK'de Alexandru Maxim sarı kart grödü.45+3. dakikada Galatasaray, Olimpiu Morutan ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 galibiyeti ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 53. dakikada Gaziantep FK'de Ertuğrul Ersoy sarı kart gördü.73. dakikada Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile skoru 2-0 yaptı.76. dakikada Galatasaray'da Victor Nelsson sarı kart gördü.79. dakikada Gaziantep FK'de Furkan Soyalp sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray karıalşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 20 yaparak 6. sıraya yükselirken, Gaziantep FK 12 puanla 14. sırada yer aldı.Süper Lig 12. hafta maçlarında Galatasaray, 07.11.2021 Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynarken, Gaziantep FK 05.11.2021 Cuma günü saat 20.00'de evinde Kasımpaşa ile oynayacak.

Süper Lİg 11. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 11. Hafta Puan Tablosu;

Süper Lig 12. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF