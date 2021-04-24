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Galatasaray deplasmanda kazandı

Süper Lig’in 37’nci haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor’u 1-0 mağlup etti.

24 Nisan 2021 Cumartesi 22:52
Galatasaray deplasmanda kazandı

Galatasaray deplasmanda kazandı

   Süper Lig’in 37’nci haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor’u 1-0 mağlup etti.İlk yarıda etkisiz bir görüntü sergileyen Galatasaray ve Antalyaspor gol atamayınca ilk yarı golsüz kapandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 59’uncu dakikada Şener’e yaptığı hareket sonrası ikinci sarı kartla oyundan atılan Podolski takımı Antalyaspor’u 10 kişi bıraktı.77. dakikada Galatasaray, ikinci yarıda oyuna giren Mostafa Mohamed ile 1-0 öne geçirdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray zorlu Antalya deplasmanından üç puanla döndü. 

   Bu sonucun ardından puanını 69’a çıkaran Galatasaray maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 42 puanla 13’üncü sırada kaldı.38.hafta Galatasaray sahasında Konyaspor’u ağırlayacak, Antalyaspor ise Karagümrük deplasmanına gidecek.

Son Güncelleme: 24.04.2021 23:23
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAntalyaspor
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