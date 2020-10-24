Galatasaray Erzurum'dan 3 puanla dönüyor

Galatasaray Erzurum deplasmanından üç puanla döndü.Süper Lig’in 6. haftasında Erzurumspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı. Fenerbahçe ile berabere kalıp, Kasımpaşa ve Alanyaspor’a yenil sar-kırmızılı takım, Erzurum’da galibiyet hasretine son verdi.

Bu sonucun ardından Erzurumspor 7 puanda kalırken, Galatasaray 10 puana yükseldi. Mavi-beyazlılar gelecek hafta Karagümrük ile deplasmanda; sarı-kırmızılılar ise sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak.

Galatasaray, 20. dakikada Emre Kılınç ile 1-0 öne geçti. Pozisyon öncesinde Babel’in faul yaptığını iddia eden ev sahibi takımın yedek kulübesi hakeme itirazda bulundu. VAR odasını dinleyen hakem Arda Kardeşler ardından oyunu başlattı.Erzurumspor, 43. dakikada Marcao’nun Gomes’e ceza sahasında yaptığı faul sonrasında penaltı kararı çıktı. Pozisyonu devam ettiren hakem Arda Kardeşler’i, VAR odası uyardı. Ekrana giden hakem Kardeşler, izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi.Topuna başına geçen Arvydas Novikovas, 45. dakikada skoru 1-1’e getirdi.

Karşılaşmanı 63. dakikasında Ryan Babel’in ortasında arka direğe koşan Falcao, sağ çaprazda topu kontrol edip dar açıdan şutun çekti. Topu uzak köşeye gönderen Falcao, takımını 2-1 öne geçirmeyi başardı.Bu golden 9 dakika sonra Falcao maçtaki ikinci sarı kartını gördü. Hasan Hatipoğlu’yla girdiği ikili mücadelede rakibinin yüzüne müdahalesinin ardından Radamel Falcao ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.Karşılaşma Galatasaray'ın 2-1 galibiyeti ile sona erdi.