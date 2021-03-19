Galatasaray evinde ağır yara aldı

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'a 4-3 yenileren şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

Karşılaşmad ailk gol 2. dakikada konuk ekip Çaykur Rizespor'dan geldi.Braian Samudio 2. dakiakda Galatasaray savunmasının hatasını affetmedi ve takımın deplasmanda 1-0 öne geçirdi.14. dakikada Galatasaray DeAndre Yedlin ile beraberliği yakaladı.31. dakikada Emre Akbaba ile Galatasaray karşılaşmada 2-1 öne geçti.41. dakikada Çaykur Rizespor Fernando Boldrin ile karşlaşmada durumu 2-2 yaptı.İlk yarı 2-2 berabere sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 54. dakikada konuk ekip Çaykur Rizespor Milan Skoda'nın penaltı atışıyla 3-2 öne geçti.Galatasaray 74. dakikada Yassine Meriah'ın kendi kalesine attığı golle durumu 3-3 yaptı.90+3'de Çaykur Rizespor Fernando Andrade ile durumu 4-3 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'a 4-3 yenildi.

Kendi evinde 11 maç sonra kaybeden Galatasaray, bu sonuçla 61 puanda kalırken, iki maçı eksik lider Beşiktaş’ın 2 puan gerisinde kaldı. Rizespor ise, 34 puana ulaştı. Milli maç arasından sonra Galatasaray deplasmanda Hatayspor’a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise, sahasında Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak.