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Galatasaray evinde Hatayspor'u 2-1 yendi

Süper Lig ikinci hafta kapanış maçında Galatasaray evinde Hatayspor'la 2-1 yendi.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 23:18
Galatasaray evinde Hatayspor'u 2-1 yendi

   Galatasaray evinde Hatayspor'u 2-1 yendi

   Süper Lig ikinci hafta kapanış maçında Galatasaray evinde Hatayspor'la 2-1 yendi.Karşılaşmanın 3. dakikada Hatayspor, Lobjanidze ile 1-0 öne geçti.30. dakikada Galatasaray, Feghouli,ile beraberliği yakaladı.Karşılaşmanın ilk yarısı lk yarı 1-1 sona erdi.

   Karşılaşmanın İkinci yarısına başlarken Hatayspor'da Ruben Ribeiro'nun yerine Onur, Emre Çolak'ın yerine de Adama Traore oyuna girdi.58. dakikada Galatasaray atağında Boey'in ceza alanına ortasına arka direkte Diagne vurdu Munir iki hamlede kontrol etti.65. dakikada Galatasaray'da Aanholt, Berkan ve Cicaldau oyundan çıkarken Ömer, Babel ve Emre Akbaba oyuna girdi.75. dakikada Hatayspor'da Diouf kenara geldi, Ayoub El Kaabi oyunda.76. dakikada Galatasaray'da Kerem'in yerine Mostafa Mohammed oyuna girdi.88. dakikada Galatasaray, Luyindama ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

   Bu sonuçla Galatasraay puanını 6 yaparken, Hatayspor 1 puanda kaldı.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Luyindama, Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Cicaldau, Feghouli, Diagne

Teknik Direktör:Fatih terim

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Simon, Samuel, Mehdi, Ruben, Saba, Emre, Dylan, Diouf

Teknik Direktör:Ömer erdoğan

Puan Durumu;

Son Güncelleme: 23.08.2021 23:32
Anahtar Kelimeler:
Süper LiğGalatasarayHatayspor
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