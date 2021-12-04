Galatasaray evinde kayıp

Süper Lig 15. hafta maçında Galatasaray evinde Altay ile 2-2 berabere kalarak son derece önemli 3 puandan oldu.Karşılaşmanın 11. dakikasında Galatasaray'da DeAndre Yedlin sarı kart gördü.17. dakikada Altay Cesar Pinares ile 1-0 öne geçti.20. dakikada Altay'da Cesar Pinares sarı kart grödü.34. dakikada Galatasaray, Halil Dervişoğlu ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 54. dakikada Altay'da Cebrail Karayel sarı kart gördü.64. dakikada Altay'da Zeki Yıldırım sarı kart gördü.Aynı dakika içerisnde Galatasaray'da da Fernando Muslera sarı kart gördü.80. dakikada Galatasaray, Mbaye Diagne ile 2-1 öne geçti.86. dakikada Altay penaltı kazandı.Daouda Bamba golü ile Altay skoru 2-2 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 2-2 berabere ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 23 yaparken, Altay puanını 18 yaptı.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Halil, Kerem, Mostafa Mohamed

Altay: Mateusz, İbrahim, Murat, Cebrail, Kazım, Zeki, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba

Süper Lig 15. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 15. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 16. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF