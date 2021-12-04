Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
Flaş Haber
Galatasaray evinde kayıp
Kapat

Galatasaray evinde kayıp

Süper Lig 15. hafta maçında Galatasaray evinde Altay ile 2-2 berabere kalarak son derece önemli 3 puandan oldu.

04 Aralık 2021 Cumartesi 20:33
Galatasaray evinde kayıp

Galatasaray evinde kayıp

   Süper Lig 15. hafta maçında Galatasaray evinde Altay ile 2-2 berabere kalarak son derece önemli 3 puandan oldu.Karşılaşmanın 11. dakikasında Galatasaray'da DeAndre Yedlin sarı kart gördü.17. dakikada Altay Cesar Pinares ile 1-0 öne geçti.20. dakikada Altay'da Cesar Pinares sarı kart grödü.34. dakikada Galatasaray, Halil Dervişoğlu ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 54. dakikada Altay'da Cebrail Karayel sarı kart gördü.64. dakikada Altay'da Zeki Yıldırım sarı kart gördü.Aynı dakika içerisnde Galatasaray'da da Fernando Muslera sarı kart gördü.80. dakikada Galatasaray, Mbaye Diagne ile 2-1 öne geçti.86. dakikada Altay penaltı kazandı.Daouda Bamba golü ile Altay skoru 2-2 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 2-2 berabere ayrıldı.

    Bu sonuçla Galatasaray puanını 23 yaparken, Altay puanını 18 yaptı.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Halil, Kerem, Mostafa Mohamed

Altay: Mateusz, İbrahim, Murat, Cebrail, Kazım, Zeki, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba

Süper Lig 15. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 15. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 16. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAltay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VakıfBank, Aydın BŞB’ye set vermedi
VakıfBank, Aydın BŞB’ye set vermedi
Lider Trabzonspor yoluna kayıpsız devam etti
Lider Trabzonspor yoluna kayıpsız devam etti
Beşiktaş kazanmayı unuttu | Kasımpaşa 1 - Beşiktaş 1
Beşiktaş kazanmayı unuttu | Kasımpaşa 1 - Beşiktaş 1
Üç Büyüklerden Anlamlı Buluşma
Üç Büyüklerden Anlamlı Buluşma
Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Anlamlı Maç
Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Anlamlı Maç
İBB, 9 ilçeye 40 kişilik yeni spor merkezleri açtı
İBB, 9 ilçeye 40 kişilik yeni spor merkezleri açtı
Göztepe 1 -Fenerbahçe 1
Göztepe 1 -Fenerbahçe 1
İstanbul’u Koşanlar İlk Kez Esenyurt’ta Yarıştı
İstanbul’u Koşanlar İlk Kez Esenyurt’ta Yarıştı
Chelsea 1 - Manchester United 1
Chelsea 1 - Manchester United 1
Y.Malatyaspor 0 Galatasaray 0
Y.Malatyaspor 0 Galatasaray 0

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim