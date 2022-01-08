Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Galatasaray evinde kayıp

Süper Lig 20. hafta maçında Galatasaray evinde Giresunspor'a 1-0 yenildi.

08 Ocak 2022 Cumartesi 20:56
Galatasaray evinde kayıp

Galatasaray evinde kayıp

    Süper Lig 20. hafta maçında Galatasaray evinde Giresunspor'a 1-0 yenildi.Karşılaşmanın 11. dakikasında Giresunspor 1-0 öne geçti.Giresunspor'da ceza sahası solundan Sergio penaltı noktasına doğru yerden sert bir pas gönderdi, arkadan gelen Süleymanov net vurdu, direğe çarpan top filelerle buluştu.17. dakikada Galatasaray'da Işık Kaan devam etmeyi denese de ağrıları artınca kendini yere bıraktı.20 yaşındaki futbolcu yerini Christian Luyindama'ya bıraktı.İlk devre Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 59. dakikada Galatasaray'da Aytaç Kara sarı kart gördü.86. dakikada Galatasaray'da Victor Nelsson sarı kart grödü.Karşılaşmadan Giresunspor 1-0 galip ayrıldı.

Galatasaray: İsmail Çipe, Ömer Bayram, Nelsson, Kaan Işık, Sacha Boey, Berkan, Emre Kılınç , Cicaldau, Morutan, Halil Dervişoğlu. Ryan Babel.

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Alexis, Aziz, Pelupessy, Shapi, Zeki, Flavio, Sergio, Balde.

Süper Lig 20. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 20. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 21. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 08.01.2022 21:09
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayGiresunspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lider Trabzonspor, ikinci yarıya galibiyetle başladı
Lider Trabzonspor, ikinci yarıya galibiyetle başladı
Süper Kupa Beşiktaş'ın
Süper Kupa Beşiktaş'ın
Milli yüzücü Emre Sakcı’dan dünya rekoru 
Milli yüzücü Emre Sakcı’dan dünya rekoru 
Beşiktaş son dakikada yıkıldı | Konyaspor 1 - Beşiktaş 0
Beşiktaş son dakikada yıkıldı | Konyaspor 1 - Beşiktaş 0
Finansal kaygılar kalp krizi riskini 13 kat artırabilir
Finansal kaygılar kalp krizi riskini 13 kat artırabilir
Fenerbahçe 2 - Y.Malatyaspor 0
Fenerbahçe 2 - Y.Malatyaspor 0
Dünya'da bir ilk | 210 ülkede Yoga Olimpiyat oyunları gerçekleşti
Dünya'da bir ilk | 210 ülkede Yoga Olimpiyat oyunları gerçekleşti
“Küçük Yıldızlar Büyük Hayaller”ine Kavuştu
“Küçük Yıldızlar Büyük Hayaller”ine Kavuştu
Trabzonspor 0 - M.Başakşehir 0
Trabzonspor 0 - M.Başakşehir 0
Galatasaray 7 hafta sonra galip geldi
Galatasaray 7 hafta sonra galip geldi

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim