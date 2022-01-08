Galatasaray evinde kayıp
Süper Lig 20. hafta maçında Galatasaray evinde Giresunspor'a 1-0 yenildi.Karşılaşmanın 11. dakikasında Giresunspor 1-0 öne geçti.Giresunspor'da ceza sahası solundan Sergio penaltı noktasına doğru yerden sert bir pas gönderdi, arkadan gelen Süleymanov net vurdu, direğe çarpan top filelerle buluştu.17. dakikada Galatasaray'da Işık Kaan devam etmeyi denese de ağrıları artınca kendini yere bıraktı.20 yaşındaki futbolcu yerini Christian Luyindama'ya bıraktı.İlk devre Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 59. dakikada Galatasaray'da Aytaç Kara sarı kart gördü.86. dakikada Galatasaray'da Victor Nelsson sarı kart grödü.Karşılaşmadan Giresunspor 1-0 galip ayrıldı.
Galatasaray: İsmail Çipe, Ömer Bayram, Nelsson, Kaan Işık, Sacha Boey, Berkan, Emre Kılınç , Cicaldau, Morutan, Halil Dervişoğlu. Ryan Babel.
Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Alexis, Aziz, Pelupessy, Shapi, Zeki, Flavio, Sergio, Balde.
Süper Lig 20. Hafta Toplu Maç Sonuçları;
Süper Lig 20. Hafta Puan Durumu;
Süper Lig 21. Hafta Maç Programı;
Tablolar:TFF