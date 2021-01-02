Galatasaray evinde kayıp I Galatasaray 0-Antalyaspor 0

Süper Lig 16. hafta mücadelesinde Galatasaray evinde Fraport TAV Antalyaspor, golsüz berabere kalarak puanları paylaştı.Karşılaşmanın 11. dakikasın da Belhanda çok sert bir şut çıkardı ancak kaleci Boffin soluna uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.39. dakikada Saracchi'nin soldan ceza sahasına girdikten sonra ortaladığı topla Belhanda kafayla vurdu ancak kaleci Boffin yavaş gelen meşin yuvarlağın sahibi oldu.İlk yarı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında Galatasaray 10 kişi kaldı.51.dakikada Amilton topla hızlı çıkmak isterken Emre Kılınç'ın rakibine arkadan müdahalesi sonrasında Hakem Abdulkadir Bitigen, Emre'ye direkt kırmızı kart gösterdi. VAR uyarısı sonrasında Bitigen, pozisyonu tekrar izlese de kırmızı kartı iptal etmedi ve Emre Kılınç'ı oyun dışına gönderdi.75.dakikada Orgill'in şutunda kaleci Okan meşin yuvarlağı kontrol etti.77. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Arda Turan, kale sahası önüne kesti. Bu noktada topla buluşan Oğulcan'ın vuruşunda kaleci Boffin son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.90+4.cü dakikada Belhanda’nın ceza sahası dışından çektiği şut kaleyi bulmadı.Karşılaşmada gol olmayınca taraflar birer puana razı olarak sahadan ayrıldı.

Bu sonucun ardından ev sahibi Galatasaray 30 puanla 2. sıraya yerleşirken, konuk ekip Fraport TAV Antalyaspor ise 18 puanla kendisine 15. sırada yer buldu.

Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Belhanda, Ömer Bayram (Dk. 46 Falcao (Dk. 77 Sekidika)), Emre Kılınç, Arda Turan (Dk. 87 Kerem Aktürkoğlu), Oğulcan Çağlayan

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı (Dk. 85 Ersan Adem Gülüm), Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin (Dk. 70 Doğukan Sinik), Hakan Özmert (Dk. 90+4 Eren Albayrak), Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Amilton, Orgill (Dk. 90+3 Podolski)

Kırmızı kart: Dk. 51 Emre Kılınç (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 55 Marcao, Dk. 81 Arda Turan (Galatasaray), Dk. 69 Fredy, 80 Hakan Özmert, Dk. 90+1 Ersan Adem Gülüm, Dk. 90+5 Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor)