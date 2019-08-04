Galatasaray evinde kazandı

Galatasaray evinde oynadığı Panathinaikos'u 2-1 yendi.Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi.Sarı kırmızılı ekip yeni transferleriyle birlikte kendi evinde taraftarlarının karşısına çıkarken ilk 11'de şu isimler vardı: Okan, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Seri, Donk, Adem, Belhanda, Jimmy, Babel

Karşılaşmanın 11. dakikasında kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza sahası içinde karambol yaşandı.Sarı kırmızılı ekibin yeni transferi Adem Büyük vuruşunda topu ağlarla buluşturdu ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.İlk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren maçta ikinci gol sesi 62. dakikada geldi.Ryan Donk'un golüyle sarı kırmızılı ekip skoru 2-0'a getirirken yeni transfer Jean Seri yerini Emre Mor'a bıraktı.Emre Mor'un etkili oyununa rağmen Galatasaray farkı arttıramazken Panathinaikos 90+2'de Christian Konan'ın golüyle durumu 2-1'e getirdi.

(Sözcü)